Má vlastný Boeing, z Putina spravil prezidenta a Ukrajine dá peniaze z predaja Chelsea. Kto je miliardár Roman Abramovič?

Podnikateľ v rôznych oblastiach, priateľ viacerých vplyvných ľudí vrátane politikov a aktuálne odchádzajúci majiteľ futbalového klubu Chelsea. Roman Abramovič má náväznosť aj na prezidenta Putina či kauzu s Alexejom Navalnym, pričom jeho majetok sa odhaduje za desiatky miliárd dolárov.

V závere februára sa ruský podnikateľ a miliardár Roman Abramovič rozhodol verejnosť informovať o zmenách vo vlastníckych štruktúrach futbalového klubu Chelsea. Najprv odovzdal správcovstvo klubu charitatívnej organizácii, neskôr sa rozhodol klub predať.

Abramovič vlastnil Chelsea od roku 2003 a vo svete športu sa často objavuje zoznam úspechov, ktoré klub zo štadiónu Stamford Bridge dokázal hlavne vďaka ruskému majiteľovi.

„Ako som už vyhlásil, vždy som robil rozhodnutia so záujmom toho najlepšieho pre klub. Momentálne to znamená predať klub. Verím, že je to v záujme fanúšikov, zamestnancov, sponzorov i partnerov,“ uviedol v utorok 2. marca Abramovič. O tejto správe písala TASR s odvolaním na AFP.

Kontroverziu to vyvolalo najmä pre Abramovičove väzby na prezidenta Putina, ktorý stojí za vojenskou inváziou ruských vojsk na územie Ukrajiny. Okrem klubu sa 55-ročný oligarcha rozhodol „zbaviť“ aj všetkých svojich nehnuteľností na Britských ostrovoch, kde by ho v istom prípade mohli čakať značné sankcie, píše Pravda.

Najprv firma na bábiky, potom cesta do najvyšších radov

Roman Abramovič sa narodil 24. októbra 1966 do židovskej rodiny. S rodičmi, žiaľ, nestihol stráviť veľa času, keďže obaja umreli ešte pred jeho 4. narodeninami. Mladík tak vyrastal u rodinných známych na severe Ruska.

Židovský pôvod je pre jeho osobu veľmi dôležitou súčasťou života, čo potvrdzuje aj fakt, že dnes zastáva funkciu Predsedu Federácie Židovských komunít v Rusku a je tiež dôverníkom moskovského židovského múzea.

Z Abramoviča sa stal podnikateľ ešte v časoch, kedy vykonával vojenskú službu. Obchodoval s rôznym tovarom na ulici a neskôr zastával post mechanika v továrni. Jeho kariérnemu rastu veľmi výrazne pomohol rok 1988 a perestrojka, teda ekonomická reforma a následná privatizácia.

S prvou z troch doterajších manželiek, Oľgou, založili firmu na výrobu bábik. V priebehu niekoľkých rokov sa jeho bohatstvo rozšírilo z ropných konglomerátov na farmy ošípaných. Obchodoval s drevom, cukrom, potravinami a inými výrobkami. Jednoducho povedané, kde videl potenciál zisku, do toho išiel.

Po tom, čo si v roku 1992 odsedel krátky trest za krádež vládneho majetku, nadviazal priateľstvo s Borisom Berezovským. Miliardár a jeden z najvplyvnejších ľudí Ruska v 90. rokoch bol tiež židovského pôvodu a spolu s Abramovičom začali podnikať vo veľkom, spomína Telegraph.

Berezovský mal podľa zdrojov blízke kontakty na najvyššie politické elity a veľmi dobre vedel, kde sa čo deje. Keďže bol o 20 rokov starší ako Abramovič, uviedol v tej dobe ani nie 30-ročného ambiciózneho podnikateľa do veľkého sveta. Berezovský neskôr pôsobil v Londýne a v roku 2013 zomrel, pričom dôvod nie je dodnes známy a podľa BBC vyšetrovatelia nikdy nevylúčili samovraždu.

Paradoxne, rok pred smrťou sa súdil práve s Abramovičom, od ktorého žiadal odškodné vo výške 3 miliárd dolárov. Súdy mu však nevyhoveli.

Kamarát Jeľcina, Putina a vstup do sveta futbalu

V roku 1996 sa 30-ročný Abramovič blízko skamarátil s vtedajším prezidentom Ruska, Borisom Jeľcinom. O štyri roky na to sa z podnikateľa stal zároveň aj gubernátor autonómneho okruhu Čukotka, ktorý je tiež najvzdialenejším severovýchodným regiónom v Rusku. Tento post zastával až do roku 2008.

Medzitým sa však udialo množstvo momentov, ktoré začali formovať nielen Abramovičove podnikateľské plány. Bol totiž prvým človekom, ktorý Jeľcinovi odporučil, aby sa ďalším prezidentom Ruska stal práve Vladimir Putin.

Abramovič bol v úzkom kontakte s Putinom od roku 1999, kedy ešte zastával pozíciu predsedu vlády. V publikácii s názvom The Crisis of Russian Democracy: The Dual State, Factionalism and the Medvedev Succession sa dokonca píše, že podnikateľ ostal až do roku 2007 blízkym poradcom Putina vo viacerých otázkach a tiež bol tým mužom, ktorý odporučil Medvedeva do úradu prezidenta.

Od úvodu týchto dohôd medzi ruskými oligarchami a politickou elitou sa však Abramovič rozhodol expandovať vo veľkom. Svoj tím finančníkov a analytikov poveril, aby mu na základe ceny a potenciálu zisku vybrali klub z najvyššej anglickej futbalovej súťaže, ktorý by následne rád kúpil.

Prvým tipom bol v roku 2003 londýnsky Arsenal, no tento obchod stroskotal na nepravdivej informácii, že klub nebol v tej dobe na predaj. Predostreli mu aj ďalší londýnsky celok, Tottenham, no tento nápad odmietol sám Abramovič. Do tretice všetko dobré, pričom stále sa pohyboval v Londýne. Ruský miliardár získal v roku 2003 stopercentné vlastníctvo nad klubom Chelsea za približne 190 miliónov dolárov, pre ktorý sa v ten moment začala doba prosperity.

Takmer 20 rokov vlastníctva a predaj

Abramovič nielenže pomohol londýnskemu celku stabilizovať finančný stav, ale začal do projektu pumpovať astronomické peniaze. Klub aj vďaka nemu získal 18 trofejí vrátane piatich ligových titulov a dvoch trofejí Ligy majstrov.

Okrem toho mal však ako majiteľ časté nezhody s trénermi, ktorých sa pod jeho vedením vystriedalo až 14. Ako je uvedené v úvode článku, aktuálne je klub na predaj, rovnako ako aj ostatné anglické nehnuteľnosti Abramoviča.

Prvotné odstúpenie správcovstva a teraz predaj, za ktorý by Roman Abramovič rád zinkasoval aspoň 2,75 miliardy dolárov. Ako sa však podporovateľ charity vyjadril, všetky získané financie venuje na fond obetí vojny na Ukrajine, uvádza Sporting News.

Rozprávkový majetok a charita

Vyčísliť majetok ruského boháča je pomerne náročnou úlohou, keďže ako zbehlý biznismen má desiatky rôznych zdrojov príjmov, ale tiež nehnuteľnosti, jachty a podobne. Renomovaný portál Forbes uvádza, že Abramovičov majetok aj po aktuálnych poklesoch zapríčinených vojnou predstavuje hodnotu 13,6 miliardy dolárov.

K jeho majetku patria aj luxusné megadrahé jachty. Ruský miliardár ich mal v živote už toľko, že médiá sa často neudržia pomenovaniu Abramovičova flotila. Aktuálne má dve jachty a tiež vlastný personalizovaný Boeing 767.

Lietadlo je známe prezývkou Bandita. Pôvodne bolo objednané spoločnosťou Hawaiian Airlines, ale objednávka bola zrušená a Abramovič ho kúpil od Boeingu. Neskôr si ho nechal prerobiť podľa vlastných požiadaviek.

V roku 2016 sa odhadovalo, že lietadlo má cenu 300 miliónov dolárov, pričom jeho interiér údajne zahŕňa 30-miestnu jedáleň, zasadaciu miestnosť, veľké spálne, luxusné kúpeľne so sprchami a priestrannú obývaciu izbu. Lietadlo má rovnaký systém vyhýbania sa vzdušným raketám ako Air Force One.

Roman Abramovič venoval podľa Bloombergu na charitu viac peňazí, ako ktorýkoľvek iný žijúci Rus. Muž, ktorý má vďaka historickým aj obchodným náväznostiam občianstvo v Portugalsku aj v Izreali, mal venovať na dobročinnosť viac než 2,5 miliardy dolárov.

Zároveň je to človek, ktorý bol najbližšie viacerým ruským prezidentom aj iným štátnikom. Ako ďaleko však siahajú všetky kontakty, vplyvy a známosti Romana Abramoviča, sa asi nikto nikdy nedozvie.