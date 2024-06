Stačí natrieť raz denne a môžete ísť na to: Antikoncepčný gél pre mužov by mohol zmeniť spôsoby ochrany pri sexe

Antikoncepčný gél pre mužov nanášaný raz denne na lopatky zaberá rýchlejšie ako podobné injekcie, je bezpečnejší a účinnejší, uvádza nová klinická štúdia. TASR informuje na základe správy servera Sky News.

Gél znižuje počet spermií až na hranicu považovanú za bezpečnú formu antikoncepcie. Priemerne to trvá osem týždňov, zaberá teda rýchlejšie než antikoncepčné injekcie pre mužov účinkujúce po deviatich až 15 týždňoch. Podľa výskumníkov z Programu na vývoj antikoncepcie amerických Národných inštitútov zdravia (NIH) by to mohlo u mužov zvýšiť záujem o túto formu antikoncepcie.

Skúmajú bezpečnosť

Štúdie sa zúčastnilo 222 mužov, ktorí si na lopatku raz denne natierali 5 mililitrov gélu – teda približne jednu čajovú lyžičku. Gél obsahuje dva hormóny – testosterón a segesterón acetát (SGA) predávaný v USA pod obchodným názvom Nestorone. Testosterón sám osebe znižuje počet spermií, SGA však jeho účinok urýchľuje a zvyšuje. Na dosiahnutie potrebného účinku je preto potrebná nižšia dávka testosterónu, ktorá nespôsobuje stratu libida ani iné nepriaznivé vedľajšie účinky.

Vedci teraz skúmajú účinnosť gélu ako metódy brániacej otehotneniu, jeho bezpečnosť, znášanlivosť a čas potrebný na návrat k pôvodnému stavu po ukončení jeho podávania. Na schválenie lieku sú potrebné ďalšie kolá klinického testovania, v súčasnosti však na podrobnejšie skúmanie v treťom kole chýbajú finančné prostriedky. Tie by musela dodať veľká farmaceutická spoločnosť, uviedol pre NBC News gynekológ Dr. Brian Nguyen, ktorý sa podieľa na klinickom skúmaní gélu.

„Ľudia sa stále pýtajú, ako dlho ešte potrvá, kým sa tento produkt dostane na trh. Väčšina tvrdí, že tak päť až desať rokov, ja s nimi však nesúhlasím,“ uvádza Nguyen.