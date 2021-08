Spustili registráciu na návštevu pápeža Františka. Takto získate vstupenku, podmienkou je očkovanie

V piatok sa spustila registrácia na verejné podujatia septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Informoval o tom bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Ľudia sa môžu registrovať na štyri miesta, a to do Košíc na Luník XI, na košický štadión, do Prešova a Šaštína. Ľudia, ktorí sa zaregistrujú na webe navstevapapeza.sk, dostanú lístok s QR kódom, ktorý si musia priniesť na podujatie. Prihlásiť sa dá cez stránku navstevapapeza.sk. Na udalosť sa dostanú len zaočkovaní ľudia.

Po zaregistrovaní príde účastníkovi do 24 až 48 hodín potvrdzovací e-mail spolu s linkom, na ktorom si môže overiť, v akom stave je jeho registrácia. Tá bude podliehať kontrole Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorý na základe rodného čísla overí podmienku zaočkovanosti. “Zároveň máme povinnosť od úradu verejného zdravotníctva zabezpečiť trasovanie kontaktov v prípade, že sa na podujatí vyskytne infekčná osoba,” povedal Štefan Dobák z technickej sekcie prípravného tímu s tým, že na základe QR kódu budú môcť zistiť, v ktorom sektore sa infekčná osoba nachádzala. Spolu so vstupenkou si treba priniesť aj osobný doklad.

Návštevník môže k sebe doregistrovať deti do 12 rokov, pričom rodiny s deťmi do 12 rokov budú mať vyčlenené samostatné sektory. Na podujatiach bude aj sektor so zvýšenou asistenciou. Dobák upozornil, že nezaočkované deti nad 12 rokov nemajú možnosť ísť na podujatie. Dodal, že nie je obmedzené, kto môže zaregistrovať deti do 12 rokov a nie je obmedzený ani počet týchto detí.

Aj dobrovoľníci musia byť očkovaní

Na návštevu môžu prísť aj turisti zo zahraničia, rovnako sa musia preukázať covid passom a načítať ho pri online registrácii. Zaočkované musia byť aj deti nad 12 rokov. Ak sa medzi záujemcami nachádzajú takí, čo sa nemôžu očkovať, majú kontaktovať call centrum, kde získajú informácie, či budú môcť na návštevu prísť. Jedná sa však o ľudí, ktorí majú vážne zdravotné diagnózy.

Počas septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku bude potrebná pomoc takmer 3000 dobrovoľníkov. Hľadajú ich do Šaštína, Prešova i Košíc. Stále hľadajú veľký počet ľudí, podmienkou je očkovanie. Spolu s pápežom pricestuje podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martina Kramaru na Slovensko 80 zahraničných novinárov a k piatku majú prihlásených zatiaľ 80 slovenských novinárov.

“Pomáhať budú s rozličnými činnosťami, podľa potreby. Väčšina sa zapojí do služby ešte pred samotnými podujatiami. Zaregistrovať sa je možné on-line len vopred, na mieste táto možnosť už nebude,” spresnili z TK KBS. Podmienkou je splnenie určenej vekovej hranice a plná zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19. Dobrovoľníkov bude možné spoznať podľa bieleho oblečenia. Je symbolicky prepojené s pápežom, ktorý má biely odev.

Na zabezpečenie prípravy návštevy pápeža Františka vyčlenil vládny kabinet viac než 5,4 milióna eura. Ministri odobrili aj denné vyčlenenie do 1300 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Vyplýva to z materiálov, ktoré v utorok počas podvečerného online rokovania odobrila vláda. Od 6. do 15. septembra tiež vláda odobrila denné vyčlenenie do 1300 príslušníkov Ozbrojených síl SR, špeciálnej techniky k výkonu radiačného, chemického a biologického prieskumu a tri vrtuľníky.