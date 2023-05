Spoločnosť dá 920 eur tomu, kto bude celý deň na Tik Toku. Ponuka platí pre každého, takto sa môžete prihlásiť

Len nedávno sme informovali o ponuke, v ktorej spoločnosť zaplatí vybranému človeku približne 900 eur za to, že si pozrie všetky časti filmovej série Rýchlo a zbesilo. Bohužiaľ, táto ponuka platila len pre americký trh, no teraz sa objavili správy, podľa ktorých si môže zarobiť takmer tisíc eur prakticky každý.

10 hodín sledovania Tik Toku

Ako uvádza portál LADBible, spoločnosť Ubiquitous chce najať troch profesionálnych „sledovačov“ Tik Toku, ktorých úlohou bude na tejto platforme 10 hodín sledovať rôzne videá a všímať si aktuálne trendy, ktoré sa na ich displeji objavia najčastejšie. Cieľom bude pomôcť spoločnosti Ubiquitous objaviť vznikajúce trendy vyplnením jednoduchého dokumentu.

Odmena je skutočne štedrá, vybraní uchádzači si prilepšia o 80 libier za jedinú hodinu, čo v prepočte predstavuje približne 92 eur. Ak to teda premietneme do jedného celého „pracovného“ dňa, daný človek si môže zarobiť až 920 eur.

Prihlásiť sa môže prakticky ktokoľvek, kto má vlastný Tik Tok a aktívne ho aj používa. V ideálnom prípade by mal kandidát sám nejaký obsah tiež tvoriť, no nie je to podmienkou. „Nehľadáme odborníka alebo znalca Tik Toku. Hľadáme len niekoho, kto používa Tik Tok pomerne často a sám aktívne na sociálnych sieťach pôsobí,“ povedal Jeremy Boudinet zo spoločnosti Ubiquitous.

Azda jedinou podmienkou (okrem aktívneho konta na Tik Toku) je mať aspoň 18 rokov. V prípade záujmu sa uchádzači môžu prihlásiť vyplnením formulára na tejto stránke. Urobiť tak je možné do 31. mája.