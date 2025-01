Speváčku Nelly Furtado by ste dnes už nespoznali. Za kilá navyše sa ale nehanbí, posiela silný odkaz

Nový rok začala speváčka, ktorá má na konte známy hit „I’m Like A Bird“, s poriadnou dávkou odvahy. Odhodlala sa totiž na niečo, čo by dnes zvládla máloktorá hviezda. Ukázalo sa však, že dáva prednosť autenticite a skutočnej pravde pred klamstvom a zavádzaním svojich fanúšikov. Preto zverejnila na sociálnej sieti fotografiu svojej postavou v plavkách, ktorá má ďaleko od tej, ktorou sa pýšila pred rokmi.

Silné posolstvo

Hoci jej figúra nie je v dokonalom stave, napriek tomu sa Nelly Furtado rozhodla pre veľký krok a podelila sa so svojimi priaznivcami na Instagrame o to, ako vyzerá v realite. Na pódiách ju vidieť vo výrazných nablýskaných kostýmoch, ktoré odhaľujú len to najnevyhnutnejšie a krásne nalíčenú. Tentoraz sa však speváčka rozhodla odhaliť v celej svojej kráse, nenamaľovaná, len v plavkách. Zároveň tým inšpirovala a povzbudila ostatných, ktorí zrejme po tomto zmenia postoj k svojmu vlastnému telu.

Do roku 2025 mnohí vstúpia so zvýšeným sebavedomím. Postará sa o to 46-ročná Nelly Furtado, ktorá zverejnila silné, a hlavne úprimné slová na sociálnej sieti. Bez akýchkoľvek filtrov si jej fanúšikovia môžu pozrieť vyznanie, do ktorého očividne dala kus svojho srdca. Speváčka prezradila, že nikdy nebola na žiadnych kozmetických procedúrach a odtajnila čo robí, ak sa má predviesť na červenom koberci.

Odmieta zákroky