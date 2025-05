Sovietsky megablok, ktorý mal zosmiešniť Západ: Najväčší hotel sveta skončil ako fiasko, ľudia v ňom umierali v plameňoch

Foto: koláž, úprava redakcie (Profimedia, Autor: U.S. Signal Corps photo.Uploaded and graphically created by Smiroje. – http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3a33351, Voľné dielo, Odkaz / TASR/AP / By Foma - Own work, CC BY-SA 3.0, Link )