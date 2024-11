Sovietov odpočúvali pomocou informačnej zlatej bane v mori. Realitný maklér prezrádza, čo si všímať pri kúpe bytu

Každým dňom sme stále viac a viac zahlcovaní správami. A tie sa na nás valia zo všetkých smerov a nie je v možnostiach bežného človeka, aby ich všetky zachytil. Medzi týmito správami sa nachádzajú aj naše PREMIUM články, z ktorých mnohé pokladáme za dôležité a chceme na ne opätovne poukázať, aby neunikli vašej pozornosti.



Fotografuje fantasy a zvieratá

Ak si niekto myslí, že fotografia nie je umenie, tak potom nech sa skúsi aspoň priblížiť k tvorbe, ktorú robí fotografka Simona z nášho rozhovoru.

Redaktorka ju vyspovedala o jej práci, ktorej výsledkom sú fotografie inšpirované fantasy, no často v nich nájdete aj mnohé zvieratá s modelmi. Simona povedala, že neexistuje nefotogenický človek, no redaktorke prezradila aj to, čo je na fotografovaní najnáročnejšie a ako sa má pracovať so zvieratami, aby pózovali podľa toho, ako je potrebné.

Viac sa dozviete v rozhovore tu: Simona fotí fantasy so zvieratami: Patrím medzi najlacnejších, niekomu sa to zdá veľa. Nefotogenický človek neexistuje

Jedna z najdôležitejších stavieb sveta

Ak by sme sa mali baviť o dôležitých stavbách sveta, je dosť pravdepodobné, že Suezský prieplav by nepadol ako prvá z volieb. Avšak tento prieplav je pre medzinárodný obchod mimoriadne dôležitý a šetrí čas a peniaze.

Jeho oficiálne otvorenie nastalo pred 155 rokmi a odvtedy sa naň spolieha množstvo lodí, ktoré tak nemusia oboplávať celý africký kontinent na ceste do Európy. Ako ale prebiehala jeho strastiplná výstavba?

Viac sa dozviete tu: Na každého 1,5 metra pripadá jeden mŕtvy robotník. Suezský prieplav je jednou z najdôležitejších stavieb ľudstva

Vedec NASA a vodca kultu

Často automaticky predpokladáme, že ľudia, ktorí dokážu napríklad vyvíjať novinky ohľadom raketových motorov, sú vysoko inteligentní a veci ohľadom spirituality ich obchádzajú.

A možno to tak aj naozaj je a Jack Parsons bol len výnimkou, ktorá potvrdzovala pravidlo. Mimo svojej práce sa venoval zvláštnemu kultu v rámci ktorého praktizoval aj sexuálne rituály, pri ktorých používal spermie či menštruačnú krv.

Viac sa dozviete tu: Na oltár kropil svoje semeno a krv s cieľom splodiť „mesačné dieťa“. Raketový vedec NASA bol vodcom šialeného kultu

Koľko zaplatíte za občerstvenie na letiskách?

Ak sa rozhodnete pre vzdialenejšiu cestu do zahraničia, je pravdepodobné, že využijete leteckú prepravu. A síce sa dá letieť aj z Bratislavy, z praxe sa mnohým Slovákom viac oplatí navštíviť blízke letiská vo Viedni či v Budapešti, ktoré poskytujú oveľa viac letov a možností.

Naša redaktorka navštívila oboje a pozrela sa na ceny občerstvení a to, koľko za ne zaplatíte. Ak chcete ušetriť, prináša vám tiež praktické tipy, ako môžete zaplatiť aj o niekoľko eur menej.

Viac sa dozviete tu: Za kávu a pečivo som zaplatila 11 €, šokovalo ma pivo za 6,50 €: Zisťovala som ceny na obľúbených letiskách Slovákovna

17. november

Dnes si pripomíname udalosti 17. novembra. Tento článok sa síce netýka priamo tohto významného dňa z roku 1989, ale udalosti, ktoré opisuje, mu predchádzali, a to u našich severných susedov.

V Poľsku sa v rámci Solidarity započal rozpad nadvlády Sovietskeho zväzu a udalosti, ktoré sa diali, boli spúšťačom vlny revolúcií, ktorá sa napokon udiala aj u nás.

Viac sa dozviete tu: Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov

Museli zjesť svojich kamarátov

Vari každému, kto niekedy letel lietadlom, niekedy skrsla v hlave myšlienka, čo by sa stalo, ak by lietadlo spadlo. V takomto prípade sa síce väčšinou počíta s okamžitou smrťou, ale nemusí to byť pravidlom. Haváriu lietadla je možné prežiť, no otázka je, čo potom.

Tragédia letu z 13. októbra 1972 mrazí aj dnes. Lietadlo, v ktorom sa nachádzal aj tím amatérskych ragbistov, narazilo do zasnežených vrcholkoch Ánd. Akoby zázrakom zo 45 ľudí na palube prežilo až 16. Pátranie bolo ale neúspešné a preživší, aby preživšími aj ostali, sa museli rozhodnúť pre desivý čin — jesť mŕtvych ľudí, aby prežili.

Viac o tom sa dozviete tu: Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes

Odpočúvali Sovietov

V časoch Studenej vojny bolo medzi mocnosťami jednou z najväčších priorít získanie informácií. Jednou zo snáh odpočúvania Sovietov bola aj operácia Ivy Bells, v rámci ktorej sa Američania „napichli“ na podmorské káble.

Bola to „zlatá baňa“ na informácie a aj keď išlo o veľmi nákladný projekt, pre Američanov bol zjavne významný. Ale tak ako to je so všetkým, aj tu platí, že nič netrvá večne a operácia bola prezradená.

Viac sa dozviete tu: Na dne mrazivého mora našli informačnú zlatú baňu, Sovietov odpočúvali celé roky. Odvážna misia CIA mala dvojitý úspech

Problémy pri kúpe nehnuteľnosti

Takmer každý vo svojom živote rieši kúpu nehnuteľnosti. Asi netreba opisovať, že kúpa niečoho takého nie je ako návšteva supermarketu, ale treba zvážiť množstvo faktorov a dať si pozor na detaily, ktoré môžu v konečnom dôsledku vyjsť poriadne draho.

Náš redaktor sa rozprával s realitným maklérom Tomášom Kubom, ktorý zodpovedal na množstvo otázok týkajúcich sa kúpy novej nehnuteľnosti. Ak kúpu zvažujete, alebo ju v budúcnosti budete chcieť zrealizovať, tento rozhovor by mal byť pre vás povinnou jazdou.

Viac sa dozviete v rozhovore: Realitný maklér Tomáš Kuba: Toto si ako prvé všímajte pri obhliadke bytu. Malá chyba vás môže stáť aj tisíce eur