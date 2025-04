Soňa Skoncová povedala na plné ústa to, čo by si iný rodič nedovolil. Dieťa jej dalo zabrať, no preverilo aj jej vzťah

Mať dieťa je podľa mnohých matiek ten najväčší dar, ktorý môže žena vo svojom živote získať. Pri pohľade na to malé nevinné stvorenie v náručí pookreje aj tá najchladnejšia duša. Aj preto by sa úprimné slová moderátorky jojkárskej Top Star nemuseli mnohým rodičom páčiť. Vyslovila totiž to, čo sa len tak nehovorí a prezradila, že pre materstvo stratila samu seba a takmer prišla o vzťah.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Zo sociálnych sietí možno spoznať, že materstvo je krásna vec, ktorú si užíva mama i otec. Usmievavé bábätko a krásna mama, ktorá láskyplne objíma svoje dieťa, takmer v každej žene prebudí tikajúce biologické hodiny. Ide však často len o pozlátko, ktoré vidieť navonok. Ku krásnym a nezabudnuteľným chvíľam s malým uzlíčkom radosti prichádzajú aj tie, ktoré nie sú príliš úsmevné. Influencerka a dvojnásobná mama Soňa Skoncová ako jedna z mála rodičov priznala v relácii pre Európu2, že zažívala mimoriadne náročné obdobie, za ktoré mohlo narodenie syna.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa EUROPA 2 (@e2sk)

Materstvo si vybralo svoju daň

Známa moderátorka a modelka otvorila Pandorinu skrinku a vyjadrila sa k téme, o ktorej zvyčajne každý hovorí v pozitívnom duchu. U Sone však materstvo nemalo hladký priebeh a na moderátorkinu otázku, či pocítila nejaký rozdiel pri dvoch deťoch v porovnaní s jedným, mala jednoznačnú odpoveď. „Pre mňa bol väčší šok z nula na jedno ako z jedného na dve. Ale hlavný dôvod je ten, že môj prvorodený syn, ktorý oslávil 10. marca 4 roky, bol ťažký oriešok, a doteraz stále je. Som vďačná za to, že je zdravý, a že mám obe deti zdravé, ale on mi dával odmalička extrémne zabrať,“ zdôraznila Soňa.

Ako ďalej pokračovala, spočiatku nevedela, čo sa deje a ako je možné, že v porovnaní s ostatnými matkami ona skôr trpí. „Ja som tomu nerozumela, ako je to možné, že to, čo sa mne deje v materstve, nereflektuje tú realitu, ktorú vidím všade naokolo,“ uviedla moderátorka, ktorá si všímala deti v kaviarňach a na iných miestach a zistila, že ten jej Robko je akýsi iný. „Je veľmi živý, nespala som rok a pol,“ vyšla s pravdou von. Pri mladšej Elize to tak nebolo. Obe deti kojila a hneď po tom jej dcérka zakaždým zaspala, v porovnaní s Robkom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Spravodajstvo TV JOJ (@tvjojnewsroom_zakulisie)

Jej spomínaný syn plakal tak veľmi, že to trvalo aj tri hodiny. Dokonca zvykol vždy plakať v rovnakú hodinu 2 alebo 3 mesiace. Jedinou záchranou bol pre ňu nosič, v ktorom ho nosila všade po byte. „Bolo to veľmi namáhavé, čo sa týka psychiky, lebo on dosť často plakával a málo spával a mňa nenechal vyspať, bolo to veľmi náročné,“ priznala moderátorka, ktorá nemala takmer žiadny čas na seba a nemala si kedy ani len vlasy umyť, z čoho bola poriadne vyčerpaná. „Cítila som sa ako neschopná matka, neschopná žena,“ doplnila.

Kríza vo vzťahu