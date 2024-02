Šokuje vás, koľko zarobila skutočná Griselda v reálnom živote: Mala šialený majetok, zabila stovky ľudí

Seriál Griselda, pojednávajúci o neľútostnej a tvrdej Griselde Blanco, ktorá velila obchodu s kokaínom a kriminálu, sa stal hitom Netflixu. Vládne mu už niekoľko dní v rade. Ak vás pri jeho sledovaní zaujímalo, koľko peňazí si táto narkobarónka zarobila na vrchole svojej slávy, portál UNILAD priniesol odpoveď.

S odvolaním sa na web Crime Museum, spomína, že v tomto období zarábala šialených 80 miliónov dolárov mesačne. Viete si to vôbec predstaviť? Nebojte sa, ani my nie. No pre Griseldu to bola realita.

Celkovo mal jej majetok dosiahnuť hodnotu až dvoch miliárd dolárov. Len pre porovnanie. Podľa údajov magazínu Forbes je to viac ako majetok najbohatšieho Slováka.

Griselda Blanco bola skutočnou kráľovnou drog a podsvetia

Keď mala tri roky, presťahovali sa s matkou do druhého najväčšieho mesta Kolumbie, Medellínu, ktorý je okrem uvedeného veľkostného rekordu známy aj pre rozsiahly vplyv drogových kartelov. Tam sa s prvým kriminálom, ktorý bol v 50. rokoch 20. storočia podporovaný nízkou vzdelanosťou, stretla aj Griselda.

Ako uvádza Daily Mail, už ako 11-ročná sa údajne rozhodla uniesť o rok mladšieho chlapca z neďalekej, podstatne bohatšej štvrte. Po neúspešnej snahe o zisk z výkupného mala vytiahnuť zbraň a svoju obeť zastreliť. A z tohto životného štýlu sa už nikdy nevymotala. Na svojom konte mala mať napokon dve stovky obetí na ľudských životoch. Viac o jej živote sa dozviete v našom staršom článku.