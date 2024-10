Sobotu si užite, bude takmer jasno a bez zrážok. No o pár hodín príde zmena, takéto bude počasie cez víkend

V sobotu bude jasno až polojasno. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 12 až 17, na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami okolo 10 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 4 stupňov Celzia.

Fúkať bude slabý premenlivý vietor. V Above a na Zemplíne spočiatku severný, na juhozápade popoludní juhovýchodný vietor do 6 metrov za sekundu (20 km/h).

Meteorológovia zrážky nepredpokladajú.

V nedeľu sa počasie zhorší

Zmena nás čaká o pár hodín, počasie už v nedeľu nebude také pekné. Do našej oblasti vstúpi frontálny systém spojený s tlakovou nížou, informuje iMeteo. Dominovať bude síce nad Poľskom, no ovplyvní aj Slovensko, v nedeľu bude preto oblačno až zamračené. Navyše treba rátať aj s prehánkami alebo dažďom, najmä na severozápade. Zrážky by však mali popoludní začať ustávať a zmenšovať sa má aj oblačnosť.