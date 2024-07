SNS chce urobiť veľké zmeny v STK, dotknú sa každého bežného vodiča: Návrh sa bude páčiť mnohým

SNS by chcela na septembrovej schôdzi navrhnúť nové pravidlá týkajúce sa STK. Strane sa nepáči, že autá chodia na prvú kontrolu po 4 rokoch a následne každé dva roky. Radi by ku každej kontrole pridali rok.

Predĺženie lehôt

Ako informuje portál HN online, SNS by chcelo navrhnúť predĺženie lehôt, Danko hovoril o predĺžení STK pri novom aute zo štyroch na päť rokov a Huliak navrhoval pri starších autách predĺžiť interval nasledujúcej kontroly z dvoch rokov na tri.

Argumentoval tým, že nehody spôsobené zlým technickým stavom vozidla sa nepočítajú na percentá, ale na promile. Taktiež poznamenal, že nie sme národ, ktorý by si mohol dovoliť kupovať nové auto každé tri roky. Huliak dokonca dvojročný interval označil za šikanu.

SNS by tiež chcela upraviť aj niektoré úkony počas kontroly, aj keď nie je jasné, aké. Danko okrem toho oznámil, že majú v pláne na začiatku jesene predložiť viacero návrhov, pričom povedal: „Niektoré vás prekvapia“.

Nie je jasné, či SNS chce upravovať iba technickú kontrolu, alebo aj emisnú. Tá je v súčasnosti pri bežných spaľovacích autách nastavená rovnako ako technická kontrola a množstvo vodičov absolvuje obidve kontroly naraz. V prípade, ak by sa návrh týkal iba technickej kontroly, znamenalo by to, že mnohí motoristi by absolvovali kontroly zvlášť.