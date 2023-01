Snežiť bude až do nedele: Snehová kalamita sa môže zmeniť na katastrofu, najviac postihne tieto časti

Na východnom a strednom Slovensku sa môžu v utorok tvoriť snehové jazyky a záveje. V niektorých okresoch sa očakáva aj silný vietor na horách či poľadovica. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi sa týka viacerých okresov v Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Platiť má do piatka (3. 2.). „Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.

Varujú tiež pred vetrom nad horách, ktorý môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Vyskytnúť sa môže v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Martin, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina.

V okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Piešťany, Hlohovec, Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou treba zase v utorok ráno počítať s poľadovicou. Tá podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Výstraha platí do utorka do 10.00 h.

Vo viacerých okresoch na západnom Slovensku zase platia výstrahy pred vetrom. Môže ojedinele dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.

Desiatky centimetrov snehu

Každý jeden deň prinesie na naše územie sneženie, ktoré môže zasiahnuť viaceré oblasti stredného a východného Slovenska, informuje portál iMeteo.sk.

„Sneženie zasiahne predovšetkým Žilinský, Prešovský a severné oblasti Banskobystrického kraja, kde napadne tento týždeň do 20 cm nového snehu. Oveľa výraznejšia snehová nádielka však priadne v oblasti Vysokých Tatier, na Orave, či na Liptove, kde sa bude prejavovať náveterný efekt a tu by do konca týždňa mohlo napadnúť aj viac ako 50 cm snehu,“ píše portál.

„Do nedele by na našom území mohlo napadnúť až do 60 cm nového snehu, avšak v Alpách sa môže snehová pokrývka šplhať až k 300 cm a situácia tak už bude veľmi vážna,“ dodáva.