Sme ešte len deti. Ruskí vojaci natočili video, v ktorom kritizujú Moskvu za to, že do vojny posiela študentov

Na Twitteri sa objavilo video, v ktorom skupinka mladých ruských vojakov hovorí o tom, ako sa na nich ich domovina vykašľala, Moskva do vojny posiela obyčajných študentov. Na hlavách majú priveľké prilby a v rukách zbrane zo 40. rokov.

Rusko posiela do vojny študentov bez výcviku

Mladým ruským vojakom, ktorí boli vyslaní do boja proti Ukrajine, už došla trpezlivosť. Prostredníctvom Twitteru uverejnili video, v ktorom sa desiati chlapci sťažujú, že majú priveľké helmy a v rukách zbrane AK-47 zo 40. rokov, píše portál Daily Mail. „Vedzte, aká je pravda! Ruské ministerstvo obrany ani len netuší, čo tu robíme,“ hovorí jeden z vojakov.

„Naše zbrane sú z roku 1940! Nedá sa z nich strieľať! Do vojny posielajú obyčajných študentov!“ dodáva ďalší z nich. Chlapci, ktorí majú byť súčasťou 15. samostatnej motostreleckej brigády, natočili video na korbe nákladného auta pri meste Sumy nachádzajúceho sa blízko ruských hraníc.

These young Russian conscripts are clearly demoralised. ‚We’ve been thrown into the s**t! Our rifles don’t f***ing fire!‘ pic.twitter.com/GA8q5qx6Ii — Edward White (@Editorialz) March 30, 2022

Jeden z vojakov priznal, že má len 18 rokov. Zároveň ukazuje pištoľ AK-47, ktorú sovietski vojaci využívali v roku 1947. Ľudí žiadajú, aby video šírili ďalej, aby sa svet dozvedel pravdu. V meste Sumy sa v posledných dňoch odohrávajú intenzívne boje. Mnohé z ulíc následkom bojov v podstate prestali existovať.

Čelia fyzickému, ale aj psychickému násiliu

Prezident Putin pred časom prisľúbil, že do vojny nebude posielať mladých vojakov bez riadneho výcviku. Svoj sľub však porušil. Až štvrtinu ruskej armády tvoria mladí muži vo veku od 18 do 27 rokov. Bojovať musia najmä tí, ktorí pochádzajú z chudobnejších rodín. Tí si totiž nemôžu dovoliť zaplatiť lekára, ktorý by im pomohol zbaviť syna vojenskej povinnosti.

Začiatkom marca sa skupina zajatých ruských vojakov priznala, že im bolo povedané, že je to celé len vojenské cvičenie. Ospravedlnili sa za to, že sa správali ako fašisti. 22-ročný Aleksandr Morozov zároveň vyjadril uznanie Ukrajincom za to, že bojujú najlepšie, ako vedia. Dodal, že ich vojsko už utrpelo obrovské straty a je najvyšší čas boje konečne zastaviť.

Množstvo z nových vojakov neraz čelí ukrutnému zaobchádzaniu, týraniu a znásilneniu. Súčasťou tréningu je fyzické, ale aj psychické násilie, následkom ktorého sa očakáva, že budú muži odolnejší. Len v roku 2019 bolo zaznamenaných 51 000 prípadov porušenia ľudských práv mladých vojakov a takmer 10 000 prípadov sexuálneho napadnutia.

Ruskí vojaci majú podľa niektorých správ nedostatok zásob, trpia omrzlinami a úroveň morálky klesá čoraz hlbšie. Mnoho z vojakov sa jednoducho vzdáva, opúšťajú svoje vozidlá a utekajú do lesov. Rusko minulý týždeň priznalo, že padlo už 9 861 vojakov a vyše 16 000 je ranených.