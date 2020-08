Smartfóny môžu odhaliť, či ich majiteľ pil alkohol nad povolený limit

Smartfóny dokážu monitorovaním pohybu zachytiť, či ich majitelia pili alkohol nad povolený limit za volantom. V novej štúdii, ktorá vyšla v odbornom periodiku Journal of Studies on Alcohol and Drugs, na to poukázali vedci z americkej University of Pittsburgh. Tí na detekciu alkoholu u ľudí použili senzory v smartfónoch.

Smartfón dokázal odhaliť opitého človeka

Na výskume sa zúčastnilo 22 ľudí vo veku 21 – 43 rokov, ktorí počas neho každú hodinu pili vodku a nápoj s limetkovým džúsom, až kým nedosiahli britský a americký limit pre alkohol za volantom – 80 miligramov alkoholu na 100 mililitrov krvi. Účastníci mali na chrbte pripevnené smartfóny a každé dve hodiny mali prejsť po rovnej čiare 10 krokov, otočiť sa a prísť späť. Vedci dokázali vďaka zmenám v chôdzi, na ktoré upozornili telefóny, identifikovať osoby s nadmerným množstvom alkoholu v krvi s 90-percentnou presnosťou.

Hoci je to malá predbežná štúdia, vedci dúfajú, že pripraví pôdu pre ďalší výskum a pomôže napríklad pri vývine upozornení v zariadeniach, aby si už ľudia nesadali za volant. Výskumníci plánujú vykonať ďalšie experimenty, ktoré lepšie napodobnia to, ako ľudia nesú svoje telefóny, napríklad v rukách alebo vreckách.