Slovenský cestovateľ ochutnal vajcia varené v moči chlapcov: Chuť najkontroverznejšej pochúťky sveta ho príjemne prekvapila

Ochutnali by ste vajcia varené v chlapčenskom moči? Známy slovenský cestovateľ Peter Popluhár sa vydal do čínskej provincie Dong-jang, aby zistil, čo sa ukrýva za najkontroverznejšou pochúťkou sveta. Chuť vajec vás prekvapí!

Slovenský cestovateľ Peter Popluhár, známy ako PPPeter, navštívil provinciu Dong-jang a na svojom Youtube kanáli zverejnil reportáž, kde ochutnal vajcia, ktoré označil za najkontroverznejšie jedlo na svete. V angličtine sa týmto vajciam hovorí Virgin boy eggs, čo v doslovnom preklade znamená „panenské vajcia“.

Moč chlapcov predávajú priamo miestne škôlky

Ako opísal slovenský youtuber Peter Popluhár, ráno v provincii Dong-jang začína zbieraním čerstvého moču od chlapcov do 10 rokov. Neexistuje odôvodnenie, prečo sa používa len chlapčenský moč. V škôlkach chlapci cikajú do vedier, ktoré sú umiestnené v chodbách. Následne tieto vedrá s močom vykupujú muži, ktorí s nimi obchodujú. Predajcovia však obchodujú len na vidieku, pretože ak by navštívili mestské oblasti, mali by z toho problémy, nakoľko v Číne už platí zákaz obchodovania s chlapčenským močom.

Príprava vajec trvá celý deň a je dôkladná. Najprv sa slepačie vajcia umyjú a namočia do moču, aby absorbovali jeho vôňu a chuť. Potom sa uvaria natvrdo. Vajíčka sa následne manuálne popraskajú, aby sa škrupina narušila, vložia sa späť do moču, kde sa varia ďalších 24 hodín. Po takomto procese sa z bielka stáva hnedastá, želatínová hmota, pričom žĺtok si zachováva pevnejšiu konzistenciu.

Miestni obyvatelia veria, že vajcia varené v moči, sú liečivé

Konzumácia vajec vraj pomáha pri únave, úpale, podporuje činnosť obličiek a uvoľňuje svaly. Dokonca sa tvrdí, že vývar z moču má schopnosť zmierniť príznaky sezónnych alergií. Napriek týmto presvedčeniam však existuje mnoho otázok, či ľudský biologický odpad, akým moč je, môže mať skutočne blahodarné účinky.

Predajcovia zarábajú na tejto nezvyčajnej pochúťke desiatky tisíc dolárov

Cena za jedno vajce sa pohybuje okolo 30 centov a hlavná sezóna ich predaja je v marci, keď obchodníci dokážu predať tisíce kusov denne. Dokonca niektorí predajcovia za jeden deň zarobia 5- až 8-tisíc dolárov. Konkurencia medzi obchodníkmi je tvrdá, niektorí obchodníci vajcia predávajú aj online.

PPPeter ich označil za prekvapivo chutné

Slovenský cestovateľ a gurmánsky nadšenec Peter Popluhár sa rozhodol túto miestnu špecialitu ochutnať. Hoci bol zo začiatku skeptický, popísal chuť vajec ako prekvapivo chutnú, aj keď výrazne zapáchajúcu močom. „Ak by som dokázal ignorovať fakt, že sú varené v moči, asi by som ich uprednostnil pred akýmkoľvek iným vajcom, ktoré som kedy zjedol,“ uviedol Popluhár vo svojej reportáži.