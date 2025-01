Slováci sa dočkajú nových predajní, Billa ich už čoskoro otvorí v dvoch mestách. Analyzuje aj koncept z hlavného mesta

Rok 2025 bude predstavovať výzvu pre celý maloobchodný segment. Boj o zákazníka bude s príchodom ďalšieho ambiciózneho hráča ešte tvrdší a vedia to všetci veľkí tuzemskí obchodníci. Na vavrínoch rozhodne nespí ani Billa, ktorá sa bude ďalej rozširovať.

V expanzii svojej obchodnej siete reťazec pokračoval aj počas minulého roka, kedy otvoril dokopy až 9 nových supermarketov, čím sa u nás dostal na úroveň 174 sprístupnených predajní. Najstarší nadnárodný reťazec pôsobiaci na slovenskom trhu tak patrí medzi tých absolútne najväčších obchodníkov domácej scény a svoju pozíciu si bude chcieť udržať aj počas aktuálneho roka.

Ako nám prezradili kompetentní, okrem otvárania nových obchodov čaká niektoré predajne modernizácia. „Spoločnosť Billa postupne expanduje a rekonštruuje svoje predajne po celom Slovensku, aby sme zvyšovali komfort a služby pre našich zákazníkov. V roku 2025 plánujeme pokračovať v expanzii,“ potvrdil pre interez Marek Kravjar, hovorca spoločnosti.

Nové predajne budú v Bratislave a Lučenci

Jednotlivé predajne bude reťazec prispôsobovať konkrétnym lokalitám v závislosti od veľkosti priestoru, ako aj potrieb danej klientely. Ako sme sa ďalej dozvedeli, novú predajňu by mala spoločnosť otvoriť v Lučenci. Svoju súčasné portfólio rozšíri o nový obchod aj v našom hlavnom meste. Konkrétne termíny zatiaľ známe nie sú, no predpokladá sa, že by sa tak mohlo stať ešte v prvej polovici tohto roka.

Tým však Billa zďaleka nekončí. „V druhej polovici roka sa dočkajú zákazníci a zákazníčky napríklad aj v niekoľkých ďalších mestách na strednom a východnom Slovensku,“ dodal Kravjar.

Pomerne obľúbeným konceptom reťazca sa v hlavnom meste stali takzvané veľkometrážne predajne, ktoré sú oproti štandardným supermarketom väčšie a ponúkajú tak širšie spektrum služieb a tovarov. Okrem nákupného centra Eurovea ich zákazníci nájdu v shopping parkoch Bory Mall, Central a tiež na Bajkalskej ulici neďaleko centrály spoločnosti. Práve Eurovea bola v tomto smere pilotným projektom, ktorý sa osvedčil.

„Máme tu dávkovače na orechy, strukoviny a cereálie, zákazníčky a zákazníci si môžu sami odšťaviť pomarančovú šťavu, pochutnať si na čerstvej, na mieste pečenej pizzi, čerstvo tu pripravujeme sushi, veľmi obľúbený je samoobslužný šalátový bar, ako aj teplý pult s hotovými jedlami medzinárodnej kuchyne,“ upresnil unikátnosť takýchto predajní Marek Kravjar. Nás zaujímalo, či sa bude koncept rozširovať aj mimo hlavného mesta.

„Momentálne analyzujeme možnosti, kde by sme v rámci krajiny vedeli takúto veľkosť predajnej plochy, a s tým nadväzujúcimi službami a klientelou, ponúknuť,“ uviedol Kravjar. Hlavnou podmienkou na predajňu s rozšíreným sortimentom je práve veľkosť daného priestoru, ktorý má reťazec k dispozícii.