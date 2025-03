Známy reťazec ponúka potraviny zadarmo, množstvo predajní má aj u nás. Zistili sme, ako to bude na Slovensku

Najväčší obchodný reťazec vo Veľkej Británii sa rozhodol bojovať proti plytvaniu potravinami novým spôsobom. Exspirujúce potraviny bude zákazníkom ponúkať úplne zadarmo. Tento krok má pomôcť znížiť potravinový odpad až o polovicu.

Obchodný gigant vo Veľkej Británii chce minimalizovať vyhadzovanie potravín a pomôcť ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť pravidelné nákupy. Ako informuje BBC na základe informácii od Tesco Express, exspirujúce produkty v súčasnosti poskytuje charitatívnym organizáciám a potravinovým bankám.

Ekologické riešenie problému nadbytočných potravín

Ak sa však ani tam nestihnú využiť, zvyčajne skončia v odpade. Nový plán má tento proces zmeniť – potraviny s blížiacim sa koncom dátumu spotreby budú ponúkané zákazníkom úplne zadarmo, a to tesne pred záverečnou. Tento koncept by mohol pomôcť najmä ľuďom v núdzi, no zároveň by bol ekologickým riešením problému nadbytočných potravín.

Väčšina supermarketov tiež ponúka výrazné zľavy na potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby, no Tesco je prvé, ktoré testuje ich rozdávanie priamo zákazníkom.

Najskôr charita, potom zákazníci

Tesco už dnes pravidelne daruje potraviny potravinovým bankám a charitatívnym organizáciám. Po novom sa však rozhodlo testovať aj možnosť priameho rozdávania zákazníkom. Po 21:30 budú v niektorých menších predajniach Tesco Express k dispozícii zadarmo potraviny, ktoré sú bežne predávané so žltými zľavovými nálepkami.

Predtým, než sa produkty dostanú k zákazníkom, budú najskôr ponúknuté charitatívnym organizáciám a zamestnancom predajní.

Slovensko podobný krok v dohľadnej dobe neplánuje

Spoločnosť Tesco na Slovensku sme kontaktovali s otázkou, či podobný systém plánujú zaviesť aj u nás. Z vyjadrenia PR manažérky spoločnosti Márie Zerzanovej pre interez vyplýva, že Tesco momentálne podobný krok neplánuje. „V Tescu zastávame názor, že jedlo vhodné na konzumáciu by nemalo skončiť ako odpad. Preto každý deň odovzdávame nepredané potraviny zo všetkých našich obchodov Potravinovej banke Slovenska a jej lokálnym partnerom, ktorí ich distribuujú ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.“

Doplnila, že vďaka ich programu darovania nepredaných potravín od roku 2015 venovali ľuďom v núdzi viac ako 40 miliónov porcií jedla. „Rovnako pomáhame aj prostredníctvom najkontinuálnejšej potravinovej zbierky na Slovensku, v rámci ktorej sme darovali ľuďom v núdzi od roku 2013 takmer 1 200 ton potravín a hygienických potrieb v hodnote vyše 2 miliónov eur. V Tescu sa neustále pozeráme po ďalších možnostiach pomoci tým, ktorí to potrebujú a takisto sa intenzívne zameriavame na znižovanie potravinového odpadu,“ ukončila Zerzanová.