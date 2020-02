Slovenskom sa prehnala silná víchrica: Lámala stromy a ničila cesty, voda strhla most

Silný vietor a dážď počas uplynulej noci najmä na severe Slovenska napáchali nemalé škody. Popadané stromy na cestách sú len veľmi malým zlomkom, na ceste v Bytči sa vplyvom počasia prepadla cesta, padali aj betónové stĺpy.

O následkoch silného vetra a dažďa počas uplynulej noci postupne na svojich facebookových stránkach informujú policajné i záchranárske zložky.

Polícia Slovenskej republiky upozorňuje vodičov, že na cesta 1/10 v Bytči v smere na Makov sa „100 metrov pred vrcholom stúpania k reštaurácii Melocík prepadla v dĺžke 5 metrov a zasahuje celý jeden jazdný pruh“. Tiež informuje a upozorňuje vodičov na zvýšenú opatrnosť nielen v tomto, ale aj v ďalších úsekoch.

Kvôli štyrom spadnutým betónovým stĺpom na ceste v úseku 100 metrov je úplne neprejazdná aj cesta v úseku Lutiše – Radôstka. Na tomto mieste sa nachádza aj hladiak polície, ktorá dopravu usmerňuje.

Z dôvodu nepriaznivého počasia je neprejazdný horský priechod Čertovica pre kamiónovú dopravu nad 10 metrov a na viacerých miestach celého Žilinského kraja sú po cestách popadané stromy.

Pod Tatrami voda strhla most

Prudko dvihnutá hladina rieky Mlynica strhla dočasné premostenie vedúce do Lopušnej doliny. Oblasť je neprejazdná. Mesto Svit v tejto súvislosti vyhlásilo mimoriadnu situáciu, informuje o tom na svojej internetovej stránke.

„Momentálne sa pracuje na uprataní okolia, ktoré je znečistené nánosmi a bahnom,“ uviedla Daniela Vírostko zo svitského mestského úradu s tým, že aktuálne k situácii zasadá krízový štáb. Ako doplnila, jej riešenie komplikuje skutočnosť, že náhradné premostenie osadené ponad rieku Mlynica koncom októbra 2019 síce patrí do vlastníctva mesta Svit, ale ústi do katastra obce Lučivná.

Pôvodný most po vyhlásení jeho havarijného stavu úplne uzavreli. „Zatiaľ nie sú známe ďalšie postupy, ani to, kedy sa bude možné do Lopušnej doliny opäť dostať autom,“ doplnila.

Bez elektriny bolo 23-tisíc odberných miest

Silná nočná víchrica spôsobila na území stredného Slovenska už tretiu energetickú kalamitu za posledné tri týždne. Aktuálne je bez elektrickej energie viac ako 23.000 odberných miest. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

„Mimo prevádzky je viac ako 260 distribučných trafostaníc. Na úrovni vysokého napätia eviduje SSD poruchy na 36 vedeniach. Najviac práce majú elektrikári na Orave, Liptove a Horehroní, no postihnuté je prakticky celé stredné Slovensko. Paradoxom je, že ide už o tretiu tohtoročnú kalamitu, pričom všetky vypukli vo februári,“ uviedol Gejdoš.

Keďže v noci fúkal extrémne silný vietor a na mnohých miestach padali stromy, pohotovostní pracovníci nemohli pracovať na odstraňovaní porúch z dôvodu bezpečnosti. „Ráno už bola poveternostná situácia lepšia, preto vyrazili do terénu všetci dostupní elektrikári a piliari. Na mnohých miestach už realizujú opravy vedení. Stále je však dosť takých oblastí, kde treba poškodené miesta ešte len vyhľadať,“ priblížil. Doplnil, že ide predovšetkým o ťažko dostupné miesta v odľahlých hornatých oblastiach

Ak už počas dňa nebude fúkať a poruchy nepribudnú, situácia by sa podľa Gejdoša mala rýchlo zlepšovať. Postupne tak bude bez elektrickej energie čoraz menej domácností. „Ako dlho bude trvať odstraňovanie jednotlivých výpadkov, je zatiaľ ťažké odhadnúť,“ skonštatoval hovorca s tým, že SSD vynakladá maximálne úsilie na to, aby to bolo čo najskôr.

Aj naďalej platia výstrahy

Na horách aj naďalej pretrváva výstraha druhého stupňa pred vetrom. Platí pre okresy Banskobystrického, Prešovského, Košického a Žilinského kraja. Vietor môže v týchto lokalitách dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Pre celé územie Slovenska platí do 12.00 h aj výstraha prvého stupňa pred vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Výstraha druhého stupňa pred silným vetrom trvá vo väčšine okresov východného Slovenska do pondelka 9.00 h, v okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad do 12.00 h. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje podľa SHMÚ zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových jazykov a závejov, a to najmä na severe Slovenska v polohách nad približne 800 metrov nad morom. Výstraha platí do 12.00 h pre okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja.

SHMÚ vydal aj hydrologické výstrahy pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín treba rátať so zvýšenou hladinou vodných tokov. Výstrahy platia do 12.00 h, v okrese Martin do 18.00 h.