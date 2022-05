Slovensko vyhralo svoj prvý zápas na MS 2022. Po ťažkom zápase sme zdolali Francúzsko

Prvý zápas Slovenska proti Francúzsku odštartoval 85. majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa tento rok konajú vo Fínsku. Slovenská reprezentácia potvrdila rolu favorita a vyhrala s Francúzskom 4:2. Nebol to však vôbec jednoduchý zápas, Francúzi nás prekvapili svojou dravosťou a tvrdou hrou.

Slovensko nastúpilo v zostave v bránke s Patrikom Rybárom, na striedačke ho kryl Matej Tomek. Prvý útok tvorili Krištof, Lantoši a Tatar. V druhom sa predstavili Slafkovský, Roman a Regenda, v treťom zas Tamáši, Lunter a Pospíšil. Poslednú, štvrtú formáciu, tvorili Minárik, Liška a Takáč. V obrane sa predstavili Čerešňák, Rosandić, Nemec, Ivan, Jánošík, Gachulinec a Grman.

Prvá tretina

Francúzsko nám hneď v druhej minúte ukázalo, že nepôjde o jednoduchý zápas. Po chybe v rozohrávke sa ocitol sám pred Rybárom Treille, no zakončiť sa mu nepodarilo. Prvú väčšiu príležitosť nášho tímu mala druhá formácia, keď Regendovu strelu tečoval pred bránkou Roman, gól sme ale zatiaľ nevideli.

Prvý dôležitý zákrok Patrika Rybára prišiel v piatej minúte po francúzskej strele od modrej čiary. Počas prvých ôsmich minút sme mohli vidieť iba štyri strely, po dvoch na každej strane. Následne nás však Francúzi zatlačili v obrannom pásme a v krátkom časovom slede vystrelili na Rybára 3 strely, všetky z nich náš brankár kryl.

V jedenástej minúte sa do skvelej príležitosti dostala naša druhá formácia. Slafkovský vybojoval puk pri mantineli v strednom pásme, Roman vyviezol puk do útočného pásma, prihral Grmanovi, ktorý následne prihrával pred bránku Regendovi, ktorý dotlačil puk za Francúza Buysseho.

Iba pár sekúnd po strelenom góle sme sa museli brániť francúzskej presilovej hre po faule Gachulinca. Napriek viacerým strelám sme gól neinkasovali. Päť minút pred koncom tretiny sa do peknej príležitosti dostal Slafkovský, no nepodarilo sa mu napodobniť Regendu, ktorý z podobnej situácie strelil gól.

Dve minúty pred koncom tretiny prišlo ku vzájomnému vylúčeniu, keď sa do potýčky dostal Pospíšil s Texierom, prvé dejstvo sa ďalej dohrávalo vo formáte štyria proti štyrom.

Druhá tretina

Hneď v úvode tretiny sme mali možnosť zvýšiť stav stretnutia počas presilovej hry, ktorú nám umožnil vyhodením puku mimo hraciu plochu Crinon. Francúzov sa nám podarilo zatlačiť a po 39 sekundách sme ju využili gólom nášho kapitána Tomáša Tatara. Asistenciu si pripísal Lantoši a Slafkovský.

Aj v ďalších minútach sa hra odohrávala prevažne v obrannom pásme Francúzska, zvýšiť mohol Slafkovský, no Buysse jeho strelu na vyrážačku kryl.

Po šiestich minútach sa opäť pripomenul náš súper, po strele Treilleho však vytiahol skvelý zákrok Rybár. Po následnom buly sa do skvelej šance dostal Rech a jeho strela už skončila za našim brankárom, čím sa podarilo Francúzom znížiť na 2:1. Po inkasovanom góle sa dostal súper do ďalšej skvelej príležitosti, spomedzi kruhov pálil z otočky Fleury, no Rybár ukázal svoje kvality.

V ôsmej minúte výborne zapracoval v útočnom pásme Minárik, ukradol puk Claireauxovi, ktorý ho následne sekol, a my sme si zahrali našu druhú presilovku v zápase. Napriek viacerým skvelým strelám sme ju ale nedokázali využiť.

V trinástej minúte sme nezachytili rozohrávku Francúzska, do samostatného nájazdu sa dostal Perret, ktorý kľučkou prekonal Rybára a vyrovnal stav stretnutia na 2:2. Päť minút pred koncom druhej tretiny sme mohli prehrávať, do ďalšieho samostatného úniku sa dostal Texier, no Rybár bol tentokrát úspešnejší.

Z vyrovnávajúceho gólu sme sa našťastie dokázali otriasť. Dve minúty pred koncom tretiny sme zatlačili súpera v útočnom pásme, po strele Lišku dorazil puk za bránkovú čiaru Takáč. Minútu pred koncom tretiny sme mali možnosť zahrať si tretiu presilovú hru v zápase po faule Recha v našom obrannom pásme. Tú sme ale v druhej tretine nevyužili.

Tretia tretina

Pokračujúcu presilovú hru sa nám nepodarilo využiť na začiatku tretej tretiny. Následné minúty sa hrali zo strany na stranu a príležitosti sme mohli vidieť na oboch stranách. Do obrovskej príležitosti sa v šiestej minúte dostal Slafkovský, no francúzskeho brankára sa mu nepodarilo prekonať.

Šesť minút pred koncom zápasu spravil chybu brankár Buysse v rohu ihriska a my sme mali možnosť zahrať si ďalšiu presilovú hru v zápase, no gólovo sme sa v nej nepresadili. Francúzi po našej presilovke začali vysoko napádať čím nám kazili rozohrávku.

Napriek tomu sa dve minúty pred koncom dostal do dobrej streleckej pozície Slafkovský, no podarilo sa mu nastreliť iba hornú žrď francúzskej brány.

Francúzi si následne odvolali brankára a všetko vrhli do útoku. 8 sekúnd pred koncom dokázal dopraviť puk do opustenej francúzskej bránky Regenda po vyhodení Slafkovského. Slovensko tak vyhralo 4:2.

Ďalší zápas odohrá naša reprezentácia už zajtra, 14. mája o 19:20 s Nemeckom.