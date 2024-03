Slovensko už o pár hodín zasiahne jav zvaný „krvavý dážď“. Obloha sa sfarbí dooranžova, na prírodu to pôsobí blahodarne

Na Slovensku sa dneškom začalo prudko otepľovať. Vyzerá to tak, že počas veľkonočných sviatkov teploty vystrelia aj nad 20 °C. Spolu s tým však podľa iMeteo príde jeden zaujímavý úkaz.

Obloha sa sfarbí dooranžova a môžeme byť svedkami aj javu, ktorý sa nazýva „krvavý dážď“. Ten síce nemusí byť mnohým úplne po chuti, prírode však pomôže.

Obloha sa sfarbí dooranžova

Už v utorok 26. marca sa nad územie Slovenska dostalo silné južné prúdenie. To sa podpísalo najmä na západnom Slovensku v podobe silného vetra. Ten v nasledujúcich hodinách ešte zosilnie a pre veľkú časť krajiny je vydaná výstraha.

Vietor však nie je to jediné, čo môže upútať pozornosť. Môžeme byť svedkami veľmi zaujímavých javov, ktoré spôsobí výrazná tlaková níž siahajúca až nad severnú Afriku.

Práve tam, ako informuje portál, do seba „vtiahla“ tony piesku. Ten sa postupne presúva do Európy a už dnes ho môžeme pozorovať aj u nás. Spočiatku sa ráno vyskytol len vo výškach, v priebehu dňa však príde intenzívnejšia vlna.

Podľa iMeteo nás čakajú dve výrazné vlny. Jedna príde dnes 27. marca napoludnie a druhá v noci na štvrtok.

„Koncentrácia prachových častíc bude veľmi vysoká. Prejaví sa to na oblohe, ktorá bude sfarbená dooranžova a dohneda, predovšetkým pri západe slnka, no budeme to pozorovať aj na kapotách áut, či na ďalších predmetoch na zemi,“ upozorňuje iMeteo.

Zasiahne nás „krvavý dážď“

Podľa predpovedí to vyzerá tak, že stredné Slovensko dnes zasiahnu slabé prehánky. V noci zo stredy na štvrtok však môže prísť silný lejak, s ktorým na zem nespadnú iba zrážky, ale aj prach, ktorý sa nachádza vo vzduchu.

To znamená, že budeme svedkami takzvaného „krvavého dažďa“. „Zrážky, ktoré sa na našom území očakávajú, spôsobia, že prach spolu s dažďovými kvapkami dopadne na zemský povrch. Potom, ako sa voda odparí, tak zvyšok – teda prach, zostane, čo budeme vidieť na špinavej karosérii, náhrobných kameňoch, či na hladkých strechách a iných predmetoch, ktoré sa nachádzajú v exteriéri,“ predpovedá portál.

Ten ďalej dodáva, že aj keď sa tento jav ľuďom z estetického hľadiska zrejme nebude pozdávať, príroda sa zaň ale poďakuje. Vlny saharského piesku sú totižto prospešné pre pôdu. Obsahujú dôležité minerálne prvky, ktoré s dažďom pôsobia ako hnojivo.