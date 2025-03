Slovensko sa na hodinu ponorí do tmy: Zapojí sa do najväčšej svetovej kampane na ochranu Zeme

Hodina Zeme, keď sa na celom svete vypnú svetlá na známych budovách a pamiatkach, sa uskutoční 22. marca. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) vyzýva ľudí, aby počas dňa sami „vypli“ a strávili hodinu tým, že urobia niečo pozitívne pre planétu.

Každý rok na konci marca sa po celom svete koná akcia, ktorá spája ľudí v spoločnom úsilí o ochranu našej planéty. Hodina Zeme je jednou z najznámejších environmentálnych iniciatív, ktorá nás vyzýva, aby sme na jednu hodinu vypli svetlá a venovali čas činom, ktoré môžu prispieť k lepšiemu životnému prostrediu. Tento rok sa táto akcia uskutoční v sobotu 22. marca a zapojiť sa môže naozaj každý.

Symbolické zhasnutie svetiel a nové možnosti zapojenia

Hodina Zeme sa už tradične spája so zhasnutím svetiel. Tento jednoduchý, no silný symbol vyjadruje našu kolektívnu vôľu chrániť prírodu a podporovať udržateľný rozvoj. Zhasnutím osvetlenia od 20:30 do 21:30 vo svojej domácnosti, firme či obci ukazujeme, že nám záleží na našej planéte.

Tieto symbolické kroky, aj keď sú krátkodobé, majú silný vplyv na verejné povedomie o klimatických zmenách a životnom prostredí. Okrem vypnutia svetiel môžete tento rok prispieť aj iným spôsobom. Akcia Hodina Zeme sa rozšírila o množstvo aktivít, ktoré môžete vykonať aj počas tejto hodiny. Je na vás, či sa rozhodnete zorganizovať čistenie prírody s priateľmi a kolegami, alebo si vyberiete inú aktivitu, ktorá vás baví a zároveň je prospešná pre našu planétu.

Zmeňte hodinu na roky

Aj keď Hodina Zeme trvá len jednu hodinu, jej účinky môžu byť dlhodobé, ak každý z nás zmení svoje správanie. Drobnými zmenami v každodennom živote môžeme prispieť k ochrane prírody. Zhasínajte svetlá, šetrite vodou, cestujte verejnou dopravou alebo bicyklom, separujte odpad a podporujte lokálne produkty. Každý malý krok sa sčíta a spoločne môžeme dosiahnuť obrovský pozitívny vplyv na našu planétu.

Kto sa zapojí tento rok?

Hodina Zeme 2025 sa opäť koná aj v mnohých mestách a obciach na Slovensku. Zapojte sa aj vy, ako jednotlivci alebo ako organizácie. Mestá ako Bratislava, Trnava, Prešov, Žilina, Banská Bystrica či Piešťany budú opäť súčasťou tejto svetovej akcie. Okrem miest sa do akcie zapojí množstvo organizácií, škôl a firiem, ktoré vyjadria svoju podporu ochrane životného prostredia.

Medzi nimi napríklad Bojnický zámok, Tekovská hvezdáreň v Leviciach, Slovenské banské múzeum, DHL Express (Slovakia), ESET spol. s r. o., Siemens, Trenčiansky hrad, Mestská veža Trnava, Vyhliadková veža UFO v Bratislave, WWF Slovensko, Národná banka Slovenska, Metropolitný inštitút Bratislava, Kancelária prezidenta SR, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, OZ S úsmevom, či Slovenské banské múzeum.

Iniciatíva Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v Austrálii s cieľom upozorniť na dôsledky klimatickej krízy a od roku 2011 sa do iniciatívy zapája aj Slovensko. Viaceré hrady, mosty či iné stavby na Slovensku sa v rámci Hodiny Zeme zahalia do tmy. Symbolickým zhasnutím spoločne upriamujú pozornosť na environmentálne hrozby, ktorým čelí planéta.