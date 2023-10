Slovensko sa možno dočká nového mobilného operátora, na trh by chcel vstúpiť čo najskôr. Bráni mu v tom táto vec

V poslednej dobe sa čoraz častejšie spomína potreba vstupu konkurencie do telekomunikačného segmentu, v ktorom si momentálne držia pevne svoje pozície hráči ako Orange, Telekom či O2. Domáci trh by sa však mohol dočkať nového operátora, ktorý by sa ale od konkurencie líšil, píše Živé.sk.

Virutálny operátor

Spoločnosť Unimobile by chcela na Slovensku pôsobiť ako virtuálny operátor, čo by znamenalo, že nebude mať vlastnú sieť. V praxi by si teda musela prístup prenajímať od niektorého zo súčasných operátorov a práve v tomto bode nastáva hlavný problém, ktorý jej bráni vo vstupe na domáci trh. Spoločnosť Unimobile dostala v minulosti ponuku iba od Orangeu, tá sa ale javila ako dlhodobo neudržateľná.

„Žiadna ďalšia ponuka neprišla, ba naopak, prišli odmietnutia rokovaní, a následne aj žaloby na našu spoločnosť od trojice najväčších operátorov, ktorí žiadajú súdy o rozhodnutia, že nám nikto z nich prístup do siete nemusí poskytnúť,“ hovorí majiteľ plánovaného operátora Michal Rybárik. Veľkých hráčov už skritizoval aj regulátor, podľa ktorého nevytvárajú vhodné podmienky na to, aby na Slovensku virtuálni operátori pôsobili.

Projekt stojí nemalé peniaze

„Investovali sme do projektu nemalé peniaze, a ešte nás ďalšie investície čakajú. Máme technológiu, ktorú musíme držať zapnutú, k tomu platíme poplatky za pridelené čísla a sieťové kódy. Tieto náklady sú podobné ako v ostrej prevádzke, ale dnes nám neprinášajú žiadny úžitok,“ vysvetľuje pre Živé zástupca Unimobile. Zároveň ho teší, že Štátny regulačný úrad sa problematikou zaoberá a do celého procesu by chcel zaradiť záväzok veľkoobchodnej ponuky. Podľa regulátora existujú indície, ktoré naznačujú, že operátori nechcú pustiť do svojich sietí konkurenciu.