Slovensko neexistuje, Čaputová je nelegálna: V maturitnej komisii sedel známy konšpirátor, stredoškoláci sa búria

Iste si mnoho Slovákov pamätá bizarné videá, v ktorých skupinka starších ľudí protestuje prakticky proti všetkému, čo nám je známe. Vo svojich prejavoch atakovali Európsku úniu, spochybňovali existenciu Slovenska, a tiež šírili rôzne hoaxy v súvislosti s covidom. Jedna z najvýraznejších postáv občianskeho tribunálu je Milan Laurinec.

Študenti sa búria

Minulý týždeň začali internetom kolovať informácie, že v jednej z maturitných komisií sa objavil aj známy konšpirátor Milan Laurinec. Ten v minulosti tvrdil, že Slovensko vstupom do EÚ zaniklo, spochybňoval tiež legitimitu prezidentky Zuzany Čaputovej a dokázateľne šíril hoaxy počas covidu, informuje portál tvnoviny.sk. Proti jeho účasti na maturitnej skúške sa búrili aj študenti.

Aliancia stredoškolákov tvrdí, že človek s takýmito názormi nemá v triede čo robiť. Markíza vo svojej reportáži oslovila aj samotného konšpirátora, ktorý im povedal, že v triede je zásadne apolitický a jediné, čo v škole buduje, je vlastenectvo. „Čo im môže vadiť a prekážať? Člen maturitnej komisie skúša a nevysvetľuje,“ povedal v reportáži Laurinec.

Dezinformácie vraj nešíri, Čaputová je podľa neho nelegálna

Čo sa týka školy, tá žiadne sťažnosti na činnosť člena občianskeho tribunálu z radov študentov či rodičov nezaznamenala. Svoje stanovisko k situácii poslal aj riaditeľ školy, ktorý hovorí o prísnej apolitickosti. „Bol zrealizovaný pracovný pohovor s pánom Laurincom vo veci prísnej apolitickosti školy a negatívnym vplyvom šírenia hoaxov a dezinformácií,“ uviedol vo svojom stanovisku.

„Rozhodne nie, ja by som ich ani nedezinformoval, keby som im povedal, že je Čaputová nelegálna. To by som neklamal, ale nemienim to s nimi riešiť,“ reagoval na otázku reportérky o tom, či sa radí k dezinfo scéne.