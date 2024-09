Slovenské vlajky môžu viať aj na garážach: SNS naďalej rieši štátne symboly, chce zakázať vlajku NATO aj dúhu

Po dúhových vlajkách by mali zo štátnych budov zmiznúť aj vlajky Severoatlantickej aliancie (NATO), alebo čierne zástavy. Naopak, tie slovenské by mohli visieť dokonca aj na skladoch či garážach, upozorňuje denník SME.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vlajky aj na garážach

Poslanci SNS plánujú zmeniť zákon o štátnych symboloch. Navrhli doň zakomponovať formuláciu, ktorá by po schválení znamenala, že sa slovenská vlajka bude musieť nachádzať na všetkých budovách, ktoré štát vlastní celé.

To by v praxi znamenalo popretie zákona o tom, že sa štátne symboly majú používať dôstojne – slovenská vlajka by visela okrem napríklad ministerstiev alebo úradov, aj na skladoch, technických budovách, alebo trafostaniciach.

„Pri doslovnom výklade by to skutočne boli všetky budovy, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve štátu, napríklad aj budovy štátnych podnikov,“ vysvetlil pre denník SME šéf katedry ústavného práva Trnavskej univerzity Marek Káčer.

Káčer zároveň upozornil aj na to, že znenie novely z dielne národniarov by mohlo vyvolávať interpretačné spory. Nejednoznačnosť zákona môže spôsobiť, že si ho úrady vysvetlia zle pod hrozbou sankcií.

Zákaz dúhy aj NATO

Poslanec za SNS Adam Lučanský však zdôraznil, že znenie zákona sa bude meniť a dodatočne sa vytýči okruh budov, pre ktoré budú platiť nové pravidlá, a to napriek tomu, že novela bola pred pár dňami poslaná koaličnými poslancami do druhého čítania.

Jeho stranícky kolega Rudolf Huliak pritom prízvukoval, že vlajky, ktoré sa budú objavovať na budovách, budú značne okresané. „Vidieť na štátnych budovách viať kadejaké dúhové vlajky je proti princípu akéhokoľvek národa, štátu,“ myslí si.

Poslanci SNS navyše navrhujú na sídlach štátnych orgánov zakázať nielen dúhové vlajky, ale aj iné vlajky, zástavy, symboly a vizuálne prvky ako tie, ktoré predstavujú „symboly Slovenskej republiky, vlajky iných štátov, Európskej únie, alebo zástavy miest a obcí“.

Ak úrady alebo iné štátne budovy budú chcieť vyvesiť niektorú z vlajok, ktorá sa nenachádza na zozname povolených, budú musieť požiadať o výnimku od ministerstva vnútra alebo okresného úradu.