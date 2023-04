Slovenské časti Geissenovcov uvidíte v televízii už v tento dátum: Ukážu, čo zažili, aj ako ich privítali Slováci

Ako ste už určite zachytili, nemecká milionárska rodina Geissovcov pred nejakým časom navštívila Slovensko a nakrútila tu rovno štyri epizódy svojej šou, ktorej slovenský názov znie Geissenovci – ťažký život milionárov. Čo tu zažili, už čoskoro uvidíme na obrazovkách TV JOJ, potvrdila nám to vedúca PR a hovorkyňa JOJ Group Lucia Tuhelová.

Zážitky rodiny Geissovcov môžete sledovať na obrazovkách TV JOJ pravidelne, no viedli sa diskusie o tom, kedy uvidíme aj epizódy zo Slovenska. Dôvodom bolo, že sú súčasťou až 21. série Geissenovcov, no zatiaľ sa u nás vysielajú iba tie predchádzajúce. A kým by sme sa ku nim dostali, trvalo by to nejaký čas. No vyzerá to, že všetko je inak a televízia ich odvysiela v predstihu.

Už začiatkom mája

Ako nám vysvetlila Lucia Tuhelová, televízia si pripravila špeciálne prekvapenie pre fanúšikov a do vysielania tieto časti zaradí v podstate už o niekoľko dní.

„V apríli dovysielame epizódy 16. serie, potom nasledujú časti nakrútené na Slovensku. Po nich si diváci budú môcť pozrieť 20. sériu a po nej dovysielame 21. sériu, ktorej súčasťou sú aj slovenské epizódy,“ ozrejmila plány JOJky Tuhelová.

V praxi to teda znamená, že reality šou Geissenovcov na Slovensku uvidíte na obrazovkách už od 3. mája o 20:35 hodine.