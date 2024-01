Slovenská realita: Až 15 % rodičov si na potreby svojich detí vzalo pôžičku, často takto riskujú aj v seniorskom veku

Na pokrytie potrieb svojich detí si niekedy vzalo pôžičku 15 % rodičov na Slovensku. V prípade necelých piatich percent respondentov išlo o sumy do 2000 eur a pri viac ako štyroch percentách o sumy do 400 eur. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti KRUK, ktorý zisťoval, akým spôsobom rodičia finančne pomáhajú svojim deťom.

Pôžičky kvôli deťom si berú najčastejšie rodičia v Prešovskom kraji

Zo zistení vyplynulo, že tri percentá rodičov si kvôli svojim deťom požičali sumu od 2-tisíc do 4-tisíc eur a dve percentá od 4-tisíc do 20.tisíc eur. Pôžičky na potreby detí vyhľadávajú podľa prieskumu najmä rodičia vo veku 45 až 64 rokov, ktorí hospodária s veľmi napätým rodinným rozpočtom.

„Polovica pôžičiek na potreby detí sa využije na pokrytie nákladov spojených so štúdiom. Mnohí rodičia si však požičiavajú aj na oblečenie pre deti (22 %), na vybavenie vlastnej domácnosti detí (15 %) a na spotrebnú elektroniku (17 %), obvykle mobilné telefóny,“ priblížila generálna riaditeľka spoločnosti Jaroslava Palendalová.

Desať percent rodičov uviedlo, že účelom pôžičky bolo splatenie dlhov svojich detí. Každý šiesty rodič z tejto skupiny je pritom vo veku 65 rokov alebo starší. „Rodičia v seniorskom veku riskujú, že sa pre takéto pôžičky dostanú do komplikovanej finančnej situácie, často totiž mylne predpokladajú, že ich potomkovia si svoje dlhy budú splácať sami,“ upozornila Palendalová.

Pôžičky kvôli deťom si podľa prieskumu berú najčastejšie rodičia v Prešovskom kraji, kde ide takmer o štvrtinu rodín, naopak najmenej v Bratislavskom kraji, kde si niekedy požičala každá desiata rodina. Na pomoc s vlastným bývaním slúži podľa zistení 14 % pôžičiek rodičov a 11 % na úhradu nákladov na ich liečbu. „Pôžičky pre svoje deti si najčastejšie berú rodičia zamestnaní v štátnej správe a sociálnych službách na pokrytie nákladov na obstaranie vlastného bývania, ako aj rodičia pracujúci v priemysle a stavebníctve. Úvery na potreby detí si viac berú ovdovení rodičia,“ uzavrela Palendalová.