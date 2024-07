Slovenky prezradili, ktoré topánky si so sebou berú na dovolenku. Tieto by vám v kufri nemali chýbať, pozor však na jednu vec

Vari netreba písať, že každý sa celý rok teší na dovolenku. V tom zhone a nadšení počas balenia sa však ľahko môže stať, že na niečo zabudnete. Síce na pláži vám toho veľa netreba, ale sú veci, ktoré potrebujete nie kvôli estetike, ale praktickosti a medzi ne rozhodne patrí správna obuv.

Ak si myslíte, že na dovolenku vám stačia jedny topánky, ste na omyle. Viaceré ženy sa totiž zhodujú na tom, že ideálny počet topánok k moru sú troje. Existujú totiž presne tri udalosti, ktoré by ste mali počas balenia topánok zvážiť a zhodnotiť, ktoré topánky, čo doma máte, sa na ne najviac hodia.

Pravidlo troch

Nie každý pozná luxus každodennej dovolenky pri mori a niekto si naopak radšej užíva dovolenku na Slovensku. To sa však môže zmeniť a ak cestujete k moru prvýkrát, určite zisťujete, čo všetko budete potrebovať. V tom vám môžu pomôcť online fóra, na ktorých sa ľudia delia o svoje skúsenosti a cenné rady. Tentoraz poradili, aké topánky by nemali chýbať v žiadnom ženskom kufri.

Ak ste si doteraz mysleli, že vám k moru budú stačiť jedny topánky, mýlili ste sa. Ženy sa totiž zhodujú na tom, že na dovolenku potrebuje presne troje – ani o jedny viac, ani o jedny menej. Jedny totiž budete potrebovať na cestovanie, jedny do mesta a posledné – tretie, na pláž.

Do kategórie „na cestovanie“ navyše patria topánky, ktoré budete môcť využiť aj v horšom počasí.

Zabúdať však netreba ani na nesmrteľnú klasiku – espadrilky. Tie sa nielenže hodia k šatám i nohaviciam, ale sú tiež pohodlné na cestovanie a chôdzu. S tým súhlasí aj nasledujúca žena: „Ja nosím jedny biele tenisky, väčšinou len na let, espadrilky a gumené žabky. Espadrilky a žabky sa dobre zložia do batožiny, nezaberú skoro žiadne miesto.“

Čomu sa vyvarovať

Teraz, keď už viete, čo si určite zbaliť, pozrime sa na to, čo by ste určite mali nechať doma. Na tomto sa opäť zhodli všetky ženy, keďže sa stihli poučiť z vlastných, alebo v niektorých prípadoch z manželových chýb. Nemali by ste totiž zabúdať na to, že vás pri mori opáli a nič nevyzerá komickejšie, ako bodkované nohy, pripomínajúce granko pohár. Tie dosiahnete tak, že si so sebou na dovolenku pribalíte kroksy.