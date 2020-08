Slovákov pobláznila nová turistická výzva Spoznaj Slovensko. Takto ju splníš aj ty

Cestovateľský portál travelistan.sk pripravil pre všetkých milovníkov hôr a prírody zaujímavú výzvu s výstupom na najvyššie hory slovenských krajov.

Každý, kto sa zaregistruje, získa štartovací balíček, ktorý sa pri turistike po Slovensku náramne hodí. Zároveň sa tak zaradíš do zlosovania o atraktívne ceny. Hlavnou výhrou je parádna cesta Transsibírskou magistrálou z Moskvy do Vladivostoku v roku 2021. Tak neváhaj, pozri si stránku spo-znaj.sk, zaregistruj sa a už tento týždeň vyraz na jeden z ôsmich vrchov. Výzva končí 31.10. 2020.

Koľko vrcholov musím zdolať?

Ani jeden. Samotná výzva nie je o zdolávaní, ale o spoznávaní krás rôznych krajov Slovenska prostredníctvom návštevy najvyššieho vrchu každého kraja. Avšak do základného zlosovania budú zaradení všetci registrovaní účastníci výzvy bez ohľadu na to, na koľkých vrcholoch stáli. Do zlosovania o hlavnú cenu, zájazd Transsibírskou magistrálou v roku 2021, budú zaradený všetci, ktorí úspešne splnia výzvu.

Ako splním výzvu SPOZNAJ SLOVENSKO?

Spoznaj Slovensko a tým splníš výzvu. Za splnenie výzvy považujeme návštevu všetkých 8 krajov a vystúp na 7 vrcholov okrem Gerlachovského štítu, ale samozrejme môžeš aj na ten. Chápeme však, že v tejto ťažkej koronavírusovej dobe si platený výstup s horským vodcom na Gerlach nemôže dovoliť každý. Preto sa do splnenia výzvy nepočíta.

Pre koho je vhodná výzva SPOZNAJ SLOVENSKO?

Pre každého milovníka turistiky a cestovania bez ohľadu na vek a kondíciu. Každý si v nej môže vybrať to svoje a vynechať časti, ktoré sú pre neho náročné. Výzva bola navrhnutá práve tak, aby nebola len lokálna, s nutnosťou vracať sa niekoľko krát na to isté miesto. Jej pôsobnosť je celoslovenská s kopcami nižšej náročnosti na západnom Slovensku a s vyššími a náročnejšími vrchmi na strednom, severnom a východnom Slovensku. Netreba zabúdať, že hlavným cieľom je spoznať Slovensko.

Prečo práve týchto osem vrchov?

V prvej edícii SPOZNAJ SLOVENSKO sme vybrali najvyšší vrch každého jedného z ôsmich slovenských krajov. Išlo nám o rôznorodosť a spoznanie iných častí Slovenska. Preto je potrebné navštíviť a spoznať pohoria Malé Karpaty, Vtáčnik, Považský Inovec, Slovenské rudohorie, Západné Tatry, Vysoké Tatry a Nízke Tatry.

Môžem navštíviť aj iné vrchy?

Samozrejme. Ale len pre svoje vlastné dobro a dobrý pocit. Výzva sa volá SPOZNAJ Slovensko preto, že v nej ide o spoznávanie Slovenska. Preto čím viac miest na Slovensku navštíviš, tým lepšie. Do výzvy sa však iné vrcholy, ako tie oficiálne určené nerátajú.

Ktorých 8 vrcholov patrí do výzvy?

V každom slovenskom kraji je to jeden vrch podľa mota výzvy: Spoznaj Slovensko: 8 krajov, 8 vrcholov:

Bratislavský kraj: Vysoká – 754 m.n.m. (Malé Karpaty)

Vysoká – 754 m.n.m. (Malé Karpaty) Trnavský kraj: Záruby – 767 m.n.m.(Malé Karpaty)

Záruby – 767 m.n.m.(Malé Karpaty) Trenčianský kraj: Vtáčnik – 1346 m.n.m. (Vtáčnik)

Vtáčnik – 1346 m.n.m. (Vtáčnik) Nitriansky kraj: Panská Javorina – 943 m.n.m. (Považský Inovec)

Panská Javorina – 943 m.n.m. (Považský Inovec) Žilinský kraj: Bystrá – 2248 m.n.m. (Západné Tatry)

Bystrá – 2248 m.n.m. (Západné Tatry) Banskobystrický kraj: Ďumbier – 2046 m.n.m. (Nízke Tatry)

Ďumbier – 2046 m.n.m. (Nízke Tatry) Košický kraj: Stolica – 1476 m.n.m. (Slovenské Rudohorie)

Stolica – 1476 m.n.m. (Slovenské Rudohorie) Prešovský kraj: Gerlachovský štít – 2655 m.n.m. (Vysoké Tatry)

Ako dlho trvá výzva?

Výzva trvá od 20.7. do 31.10.2020

Všetky potrebné informácie o turistickej výzve Spoznaj Slovensko sa dozviete TU.