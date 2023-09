Slovák oslávil rozlúčku so slobodou netradične: V Brne zhodil z hradieb turistu, je obvinený z pokusu o vraždu

V piatok večer sa v Brne odohral zvláštny incident, uprostred ktorého stál 36-ročný Slovák lúčiaci sa so slobodou. V tomto prípade doslova. Ako informuje český portál Novinky, táto udalosť nabrala nečakané obrátky — muž zhodil z hradu Špilberk nemeckého turistu.

Podľa denníka Právo si ešte v piatok užívala istá skupina rozlúčku so slobodou a prechádzala obľúbenou brnenskou atrakciou. Narazila tam na 24-ročného nemeckého turistu, s ktorým sa spomínaný Slovák pustil do reči. Cudzinec tam práve posedával a telefonoval, keď k nemu podišiel. Nasledovala však hrozivá chvíľa, s ktorou pravdepodobne vôbec nepočítal.

Bol zadržaný a obvinený z pokusu o vraždu

Vymenili si pár slov a následne ho Slovák z hradieb, na ktorých sedel, zhodil dolu. Mladík spadol z asi šesťmetrovej výšky a bol prevezený do miestnej nemocnice, kde musel podstúpiť operáciu. Našťastie, jeho stav je stabilizovaný.

Slovák bol po niekoľkých hodinách zadržaný a obvinený z vraždy v štádiu pokusu. Prečo to urobil, zatiaľ známe nie je. No jedno je isté, dôležitú úlohu tu zohral alkohol. Muž zostáva vo väzbe a v prípade uznania viny mu hrozí trest od 10 do 18 rokov väzenia.