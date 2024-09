Markíza nasadzuje najsilnejšie zbrane: Na obrazovky vracia viaceré obľúbené programy, na toto sa môžete tešiť

Markíza už v minulosti predstavila viacero úspešných projektov – od seriálov ako Oteckovia či Sestričky až po reality šou a zábavné programy ako Svadba na prvý pohľad, SuperStar a Tvoja tvár znie povedome. Niektoré ich predošlé nápady pritom nie sú úplne stratené a diváci sa dočkajú ich pokračovania skôr, než si mysleli.

Článok pokračuje pod videom ↓

V súčasnosti na obrazovkách TV Markíza dominujú seriály Dunaj, k vašim službám, Mama na prenájom, Druhá šanca, či relácie Farma, Love Island a Možné je všetko! Diváci sa však môžu tešiť aj na pokračovania iných úspešných projektov, ako aj úplne nové, ako avizovala programová riaditeľka Markízy Silvia Majeská pre portál mediálne.trend.sk.

Obľúbeným seriálom sa stále darí

Čo sa týka seriálov Dunaj, k vašim službám a Mama na prenájom, diváci sa o ich osudy nemusia obávať. „Zatiaľ nemáme stanovený termín konca tohto seriálu. Na jeseň pripravujeme epizódy, ktoré budeme vysielať až do Vianoc,“ prezradila programová riaditeľka ohľadom dobového seriálu. Koniec Dunaja, k vašim službám je preto v nedohľadne a diváci tak pravdepodobne dostanú aj ďalšiu sériu.

Na otázku, či bude štvrtá séria Mamy na prenájom, ktorá v súčasnosti beží na obrazovkách, posledná, zas odpovedala: „Vždy máme rozpracovaných hneď niekoľko projektov, keďže naše programové plánovanie je dlhodobé. Čo sa týka budúcnosti Mamy na prenájom, v tejto chvíli sme radi, že si seriál udržiava divácku priazeň a môžeme tak na jeseň priniesť jeho štvrtú sériu.“

Chystajú niečo nové

Okrem nových sérií však pracujú aj na úplne nových seriáloch. „Aktuálne už pripravujeme nový seriál, ktorý plánujeme uviesť na jar budúceho roka, a musím povedať, že to bude veľmi silný príbeh. Ide to v podobnej línii, ako boli Klamstvo a Zrada. Opäť je to veľmi známy zahraničný titul,“ prezradila programová riaditeľka a dodala, že jednu z hlavných postáv stvárni Nela Pocisková.

Nie je to však jediný seriál, na ktorom by mala Markíza pracovať. Ako sme vás informovali v článku, šepká sa tiež o ďalšom dobovom seriáli.

Návrat favoritov