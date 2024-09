Gabriela odišla pracovať do Švajčiarska v 20 rokoch: Platy sú tu štvornásobné oproti Slovensku, miniem okolo 2000 € mesačne

Nad prácou v zahraničí uvažovalo množstvo z nás, no nie každý našiel dostatok odvahy a urobil ten pomyselný prvý krok. Kým niektorí si chcú takto lepšie zarobiť, ďalších láka vízia spoznávania sveta, nových kultúr, či rozširovanie si obzorov a stretávanie nových ľudí. Gabriela už od strednej školy premýšľala nad tým, že by odišla do zahraničia. Podarilo sa jej splniť si tento cieľ a presťahovala sa do Švajčiarska. Na sociálnych sieťach zdieľa užitočné informácie a rady o práci za našimi hranicami.

Gabriela momentálne žije v regióne Ostschweiz neďaleko Rakúskych hraníc. Najprv vo Švajčiarsku pracovala ako brigádnička, potom si našla miesto v gastronómii. „Rozposlala som asi 200 e-mailov a do mesiaca som si našla prácu,“ vysvetlila, ako sa jej tu podarilo zamestnať.

Aj keď platy sú tam niekoľkonásobne vyššie ako na Slovensku, priznáva, že výdavky sa môžu vyšplhať na poriadnu „pálku“. „Ale ak je človek rozvážny, potom si veľmi pekne ušetrí,“ spomenula.

Kedy ste odišli pracovať do Švajčiarska, a prečo ste sa rozhodli práve pre túto krajinu?

Do Švajčiarska som odišla ako 20-ročná. Už od strednej školy som premýšľala nad odchodom do zahraničia a snažila sa zhromažďovať informácie o dostupných možnostiach, aby som si vybrala. Popri covide som si šetrila na odchod, a keď ma kamarátka zavolala na brigádu do Švajčiarska, s nadšením som súhlasila. Brigáda skončila, ale ja som si našla ďalšiu a nakoniec som sa do Švajčiarska presťahovala natrvalo.

Čo vás lákalo na práci v zahraničí? Bolo náročné urobiť ten prvý krok, ktorého sa mnohí možno obávajú?

Určite ma najviac lákala možnosť prekonať akési svoje limity, hranice a naučiť sa niečo nové. Rozšíriť si obzory. Osobne som nemala vyslovene strach, rešpekt určite áno, ale strach nie. Veľmi som sa z tej príležitosti tešila. Záleží od človeka, alebo od životnej situácie, v akej sa nachádza.

Čomu ste sa venovali po príchode — na začiatku? A kde pracujete teraz?

Prvá spomínaná brigáda, to bol zber ovocia. Taká brigáda sa dá zohnať pomerne jednoducho, ale je veľmi zle platená. Keď som sa natrvalo presťahovala, hľadala som si prácu v gastronómii, aby som bola čo najviac medzi ľuďmi a naučila sa jazyk. Začínala som v dvoch reštauráciách, kde som zo začiatku len nosila jedlo a učila sa jazyk. Teraz pracujem v kaviarni ako barista.

Ako sa vám podarilo nájsť si tam prácu? Aké rady by ste dali ľuďom, ktorí by tiež chceli pracovať vo Švajčiarsku?

