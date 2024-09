Hypotekárny špecialista Bruno Gábel: Znižovanie úrokov bude pokračovať, na toto by si však klienti mali dať pozor

Pre veľkú časť Slovákov predstavuje hypotéka jedinú možnosť kúpy vlastného bývania, no vyznať sa v nich je pre mnohých zrejme náročné. Vždy ide o aktuálnu tému, keďže trh s nehnuteľnosťami sa stále vyvíja a nájsť si bývanie je čoraz náročnejšie.

Iba prednedávnom sme vás napríklad informovali, že Slovenská sporiteľňa v tomto roku znižuje úrokové sadzby úverov na bývanie už štvrtýkrát. O vyjadrenie sme preto požiadali Bruna Gábela, hypotekárneho špecialistu a CEO spoločnosti ProHypo, ktorý nám priblížil aktuálnu situáciu na trhu s hypotékami a našim čitateľom poskytol rady, ako sa na ňom orientovať, či na čo si dávať pozor. Taktiež spomenul jednu pomerne neznámu možnosť financovania, ktorá však dokáže byť výhodnejšia ako hypotéky.

Ako sa za posledný rok vyvíjal hypotekárny trh na Slovensku? Čo to znamená pre Slovákov?

Posledný rok sa niesol v znamení stabilizácie trhu hypoték a realít. Stabilné prostredie postupne znižuje chuť po špekuláciách, čo priaznivo vplýva na trh ako taký. Nakoľko však prichádzame do „hypotekárnej jesene“, kedy ako každý rok banky tlačia na poskytnutie čo najväčšieho objemu úverov do konca roka, je to veľmi vhodné obdobie na preschvaľovanie úrokových sadzieb či kompetenčné znižovanie úrokov na čerpaných úveroch. Úrok tak vieme klientovi znížiť v niektorých prípadoch aj o 0,5 %.

Táto „hypo jeseň“ môže byť začiatkom systematického zlacňovania úverov, čo by zas malo veľmi priaznivý vplyv na trh realít a stavebníctvo. Dopyt po nehnuteľnostiach sa zvýši a s ním aj cena nehnuteľnosti. Práve rast cien nehnuteľností sa objavuje v posledných zverejnených štatistikách.

Je v súčasnosti jednoduché dostať hypotéku na byt? Aký by mal mať človek príjem, aby ju banka schválila?

Získať úver na byt je určite jednoduchšie. Znížením úrokov sa dostane k dostatočnému financovaniu väčšie množstvo ľudí. Výška príjmu potrebného pre schválenie úveru závisí od veku, od výšky požadovaného úveru, no závisí aj od počtu detí či ostatných záväzkov, ktoré klient v čase žiadosti o úver spláca. Neexistuje konkrétne číslo, ktoré stačí na to, aby klient dostal dostatočný úver. Ak to chceme zobrať veľmi, ale veľmi zjednodušene, tak to, aký úver vie klient dostať, sa vypočíta ako 8-násobok výšky jeho ročného príjmu a odčíta od neho zostatky všetkých záväzkov. Berte však, prosím, tento výpočet ako najjednoduchší, no zároveň nie veľmi presný.

Ak má človek tú možnosť, mal by podľa vás s hypotékou ešte počkať, kým budú výhodnejšie podmienky?

Odporúčam klientom nešpekulovať, ak nemusia. Pokiaľ im aj za súčasných podmienok vychádza úver vo výške, ktorú potrebujú, zobral by som ho. Je veľmi pravdepodobné, že v budúcom roku bude trend rastu cien nehnuteľností pokračovať a verím, že s ním bude paralelne pokračovať aj trend postupného znižovania úrokov. Úroky si vie klient prehodnotiť, s cenou nehnuteľností budúci rok veľmi veľa neurobí.

Predstavme si modelovú situáciu, že by si 30-ročný človek s príjmom 1 500 eur v čistom, bez dlhov, chcel zobrať hypotéku vo výške 100-tisíc. Na čo by si mal dávať pozor, aby mal čo najvýhodnejšie podmienky, a čo by ste mu odporučili?

