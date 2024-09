Má len 11 rokov a už sa pripravuje na to, že sa stane kráľom. Princ George dodržiava zaujímavú tradíciu svojho otca

Využil posledný deň školských letných prázdnin, aby odštartoval dlhoročnú kráľovskú tradíciu. Zdá sa, že 11-ročný chlapec, najstarší z troch detí princa Williama a princeznej Kate, kráča priamo v stopách svojho otca a kráľa Karola, ako sa píše na portáli Tyla.

Článok pokračuje pod videom ↓

Je množstvo rôznych tradícií, ktoré kráľovská rodina dodržiava. Od správneho oslovovania panovníka „Vaše veličenstvo“ a klaňania sa starším členom rodiny, až po tie zvláštnejšie, ako napríklad nosenie pančúch u kráľovských dám pri niektorých príležitostiach.

Cestovanie osamote

A pokiaľ ide o deti monarchie, aj tie majú svoje tradície. Budúci rok v lete by už mohol George absolvovať kráľovské návštevy a rôzne zájazdy. Avšak, má to jeden háčik. Malý George bude cestovať sám bez svojich súrodencov, a dokonca tiež bez otca, keďže princ William je prvým v línii na trón. Podľa pravidiel dvaja kráľovskí členovia za sebou nemôžu byť spolu. Táto tradícia bola zavedená pre prípad, že by došlo k nehode a zrútilo by sa lietadlo.

Začal sa učiť lietať

Hoci plán je istý, už v týchto dňoch George nasleduje kráľovskú tradíciu a učí sa lietať. Malý chlapec si užil svoj úplne prvý let v posledný deň školských prázdnin na letisku Berskhire – presne na tom istom mieste, na ktorom trénoval Georgeov pradedo, princ Philip. William je tiež vycvičeným pilotom na helikoptére.

Jeden nemenovaný pozorovateľ z leteckej základne v Berkshire povedal: „George má síce len 11 rokov, ale je správny čas začať. Kráľovská rodina dodržiava hrdú tradíciu, ktorá spočíva v lietaní a George je ďalší v poradí, kto sa to naučí. Rodičia Wiliam a Kate sledovali, ako vzlietol, pričom let bol pod dohľadom inštruktora. Páčilo sa mu to.“