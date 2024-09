Európe hrozí niečo strašné, vedci to vedia už na 100 %. Do 30 rokov by sme sa mali pripraviť na niečo nezvyčajné

Región Stredozemného mora zastihne v najbližších 30 rokoch cunami. Varuje pred ním Medzinárodná oceánografická organizácia UNESCO s tým, že ide o 100 % pravdepodobnosť, informáciu priniesol portál Euronews.

Miesto, kde sa môže cunami vyskytnúť, sa nazýva Averroesov zlom. Nachádza sa na morskom dne, zhruba na polceste medzi španielskou Malagou a severnou Afrikou. V prípade zemetrasenia by morské vlny mohli dosiahnuť až šesť metrov, španielske pobrežie by zasiahli už za 21 minút. Obyvatelia by mali na útek do vnútrozemia v najlepšom prípade len 35 minút.

Skôr jeden až dva metre

„Neočakávame 20-metrové vlny ako v Japonsku, Čile alebo na Sumatre, ale skôr jeden až dva metre,“ povedala začiatkom tohto roka pre Euronews Green Hélène Hébert, národná koordinátorka francúzskeho centra d’ALerte Tsunami (CENALT).

„Cunami môže prísť pomerne rýchlo.“ Zemetrasenie pri pobreží Malagy by za 21 až 35 minút vyvolalo vlnu cunami, ktorá by zasiahla pobrežie, povedal Pascal Roudil, technický koordinátor v CENALT. Cunami v oblasti Stredomoria síce podľa neho nie sú také veľké ako v Pacifiku, no aj 50 cm vlny môžu byť nebezpečné, napríklad pre plavcov.

Od začiatku 20. storočia sa v Stredomorí a okolitých moriach vyskytlo okolo 100 cunami. Ide asi o 10 percent ich celkového počtu na svete za toto obdobie.