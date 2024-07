Slováci, zbystrite pozornosť: Týmito vlakmi novej generácie sa už čoskoro dostanete až do obľúbeného Talianska

Pokiaľ nie ste fanúšikom lietadiel či dlhého šoférovania, máme pre vás perfektné riešenie. O novinke napísal portál TimeOut.

V Európe pribúda stále viac možností, ako sa viete dostať do obľúbených destinácií pohodlným a zaujímavým spôsobom.

Rakúska železničná spoločnosť Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) za trendom určite nezaostáva. Do nočných spojov preto už čoskoro pridá ďalšie z novej generácie vlakov Nightjet, ktoré tentoraz pocestujú priamo do vašich vysnívaných lokalít v Taliansku.

Od 10. septembra 2024 si tak budete môcť užiť pohodlnú cestu na novej úrovni do troch talianskych lokalít.

Z Viedne priamo do Ríma ešte pohodlnejšie

Najzaujímavejší pre Slovákov je určite spoj, ktorý vás novým vlakom zavezie z blízkej Viedne priamo do Ríma. Ďalšie vlaky Nightjet budú cestovať z Mníchova do Bologne a zo Salzburgu do Florencie.

Prvé z 33 nových vlakov zaviedla spoločnosť do prevádzky už minulý rok, kedy nimi prepojila mestá Hamburg a Viedeň. Tento marec zase pribudli vlaky na trasách, ktoré prepájajú cestovateľov mieriacich do Viedne z miest Bregenz a Feldkirch.

Takto vyzerá nová generácia Nightjetu

Ako ďalej informuje TimeOut, v nových vlakoch sa nachádza sedem vozňov, pričom okrem dvoch lôžkových a troch lehátkových vo vnútri nájdete aj jeden automobilový a jeden multifunkčný vozeň. V multifunkčnom vozni máte možnosť využiť batožinový priestor, rovnako ako sedadlá a prístupný spací priestor.

From 10 September, new generation Nightjet trains will take over the Munich/Salzburg/Vienna – Bologna/Florence/Rome sleeper route. pic.twitter.com/5UHC8KCl3K — The Man in Seat 61 (@seatsixtyone) July 9, 2024

Vo vlaku môžu bezpečne prespať aj ľudia, ktorí chcú cestovať osamote. Cestovatelia môžu v nočných vlakoch dokonca využiť oddelené ženské a mužské kupé.

Pre pohodlných cestovateľov je možnosť zakúpiť si „comfort“ lístok, pričom na svojom lôžkovom mieste nájdu reguláciu teploty, viacfarebné osvetlenie a tlačidlá pre privolanie sprievodcu. V prípade zakúpenia lístka „comfort plus“ k ceste pribudne okrem väčšieho priestoru aj možnosť vlastnej sprchy.

Podľa rád z webu Seat 61 sa cestovatelia tiež nemusia trápiť so zakúpením miestenky pre deti mladšie ako 6 rokov v prípade, pokiaľ pre ratolesť nepotrebujú ďalšiu posteľ. Za veľkú batožinu si podľa stránky tiež nemusíte priplácať, pokiaľ si „ju budete schopní sami doniesť až na svoje miesto“.