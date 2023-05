Slováci určili, ktorý politik by nás v zahraničí reprezentoval najlepšie: Najhoršie obstál Igor Matovič

Len pred malou chvíľou sa skončil najnovší diel diskusnej relácie Na telo s Michalom Kovačičom. Hosťami boli Mária Kolíková a Peter Pellegrini. Okrem iného sme sa dočkali aj zaujímavého prieskumu, ktorý mnohých prekvapil.

Najdôveryhodnejšie na ľudí pôsobí Pellegrini

Ako z priloženej grafiky vyplýva, v prieskume agentúry Focus o tom, kto by najlepšie reprezentoval Slovensko v zahraničí, skončil na prvom mieste so ziskom 52 % líder politickej strany Hlas-SD, Peter Pellegrini. Zároveň sa stal jediným politikom, ktorému viac ľudí verí, ako neverí. Hneď za ním nasleduje bývalý premiér Robert Fico so ziskom 40% a najlepšiu trojicu uzatvára Eduard Heger. Tomu však podľa rovnakého prieskumu neverí až 74 % opýtaných.

Medzi najlepšími sú ešte Milan Uhrík, Michal Šimečka z PS a Boris Kollár, ktorí získali 24, respektíve 23 %. Prieskum bol realizovaný na vzorke 1013 respondentov a ako uvádza Refresher News, na poslednom mieste sa v prieskume umiestnil líder OĽaNO, Igor Matovič. O tom, že by v zahraničí Slovensko nereprezentoval dobre, je presvedčených až 93 % opýtaných.