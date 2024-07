Slováci tankujú za rakúske ceny, benzín je výrazne lacnejší takmer u všetkých našich susedov. Nafta je na tom lepšie

Ceny benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach by mohli v najbližších dňoch mierne zlacnieť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatná korekcia cien ropy by sa mala pretaviť aj do zastavenia zdražovania na našich čerpacích staniciach, pričom v nasledujúcich týždňoch by sa mohol dokonca vytvoriť priestor na limitované zlacnenie palív.

„Nateraz však ceny benzínu ostanú v priemere mierne stále nad 1 euro a 60 centami a ceny nafty sa udržia nad 1 eurom a 50 centami,“ dodal Pánis. Zdražovanie palív sa pribrzdilo aj v okolitých krajinách a oproti začiatku júla sa u našich susedov ceny takmer nezmenili. Stále platí, že z obľúbených dovolenkových destinácii je v priemere najlacnejší benzín v Slovinsku, kde ho možno natankovať naďalej pod 1 euro a 50 centov.

Lacnejšie je takmer všade okolo nás

Zhruba o 10 centov lacnejší ako na Slovensku je benzín v Česku a Poľsku, kde ho možno natankovať za približne 1 euro a 53 centov po kurzovom prepočte, pričom v Maďarsku stojí približne 1 euro 55 centov. Zhruba 1 euro a 60 centov stojí v Chorvátsku, čo je stále o dva až tri centy lacnejšie ako na Slovensku a Rakúsku. Najdrahší benzín má Taliansko, kde stojí 1 euro a 87 centov, čo je dokonca o pár centov drahšie ako v Nemecku.

Naftu možno natankovať najlacnejšie v Česku a Slovinsku, kde sa pohybuje tesne pod 1 eurom a 50 centami, V Poľsku je cena len mierne, v priemere o cent, lacnejšia ako na Slovensku. Zvyšné okolité krajiny a dovolenkové destinácie majú drahšiu naftu v porovnaní so Slovenskom. V Maďarsku stojí takmer 1 euro a 60 centov, v Chorvátsku sa pohybuje okolo 1 eura a 60 centov, v Rakúsku 1 euro a 63 centov a v Taliansku 1 euro a 75 centov.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365. bank Tomáš Boháček, domáce ceny benzínu patria stále medzi najvyššie spomedzi okolitých krajín a dokonca sa v uplynulom týždni vyrovnali aj v regióne historicky najdrahším cenám v Rakúsku. Najviac vieme na benzíne spomedzi okolitých krajín ušetriť v Poľsku, a to až 10 centov. Cena nafty je u nás zväčša nižšia, ako u našich susedov s výnimku Česka a Poľska, kde na litri ušetríme 6, respektíve 2 centy.