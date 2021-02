Slováci si na Netflixe za pár dní obľúbili nový seriál. Bude hviezdne obsadená novinka hitom ako Bridgerton?

Streamovacia služba Netflix, tak ako už býva zvykom, minulý týždeň do svojej knižnice obsahu pridala ďalšiu seriálovú novinku. A opäť sa zopakoval rovnaký scenár – predplatitelia po nej okamžite siahli a je z nej nový globálny hit.

Aj keď si na oficiálne výsledky sledovanosti ešte približne mesiac budeme musieť počkať, všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že Netflix má na konte ďalší seriálový hit. Jednotkou na väčšine trhov, kde populárna streamovacia služba pôsobí, je novinka lokálnym distribučným názvom Cesta svätojánskych mušiek (Firefly Lane). Oplatí sa ju skutočne vidieť?

Seriál od tvorcov úspešných projektov

Názory sa, samozrejme, opäť rôznia. Iné hovoria tí, iné zas hentí – za nás však na úvod povieme, že za pokus nič nedáte. Prečo, to sa dozviete nižšie.

Novinka z dielne tvorkyne Maggie Friedman (kedysi pracovala na seriáloch ako Dawsonov svet či Witches of East End) je založená na rovnomennej knižnej predlohe spisovateľky Kristin Hannah a sleduje príbeh dvoch priateliek Kate a Tully. Tie sú najlepšími kamarátkami už od detstva a spoločne si toho preskákali už pomerne dosť. Najnovšia životná skúška ich však otestuje ako nikdy predtým a možno už čoskoro nerozlučné puto navždy rozdelí zrada.

Na divákov čaká množstvo emočne vypätých scén i momentov, ktoré vám možno uvoľnia slzu spod viečka očí a na takto (viac-menej) presladený seriál o nerozlučnom a životom skúšanom priateľstve aj pomerne dobre prepracovaný nápad, ktorý opäť čerpá z knižnej predlohy.

Obohraný námet, ktorý má čo ponúknuť

Dalo by sa povedať, že ide o typický americký námet, ktorý si užije najmä nežnejšie pohlavie. Skutočne to tak aj je a dokonca mnohí diváci našli vo Firefly Lane množstvo podobností s inými už odvysielanými seriálmi. Je tam trošku z dramatických seriálov z éry 90s, niečo z This Is Us a niečo z The Morning Show. Samozrejme, tieto podobnosti novinke od Netflixu odoprieť nemožno, Firefly Lane má z každého čosi, stále však ide o pomerne originálny počin vzhľadom na to, akým spôsobom je príbeh divákom predostretý.

Ústredný hrdinky sledujeme naprieč ich celoživotným priateľstvom – jeden flashback strieda druhý, tu i tam sa mihne súčasnosť, nejaká tá dráma z každého obdobia ich života. A to divákov núti pred obrazovkami Netflixu zotrvať. Každý totiž chce vedieť, ako sa to celé skončí (ale buďme úprimní, pri ktorom seriáli to tak nie je?).

Firefly Lane, aj keď bude pripomínať iné seriály, má skutočne čo ponúknuť. Prostredie médií nebýva v seriáloch často spracovávané (aj keď aj tu treba uznať, že v poslednom období sa to novinármi, moderátormi či PR manažérmi v seriáloch len tak hemžilo) a práve to možno divákov zaujme. No a potom je tu ústredné duo postáv – Katherine Heigl (Izzie z Grey’s Anatomy, ktorá sa po odchode zo slávnej lekársky drámy zaprishala, že už nikdy v žiadnom televíznom projekte nebude hrať) a Sarah Chalke sú úžasné a ich chémia na obrazovke sú hotovým lákadlom.

Emóciami nabité scény dopĺňa skvelá hudba

Jasné, scenáristicky nejde o niečo monumentálne z čoho každý padne na zadok, Netflix si však tie lepšie a veľkolepejšie projekty odkladá na neskôr a v tomto pandemickom nečase chce hlavne zahriať na duši. A to sa mu aj s novinkou Firefly Lane skutočne darí. Takto sympatický seriál sme už totiž na streamovacích platformách dlho nevideli. Plusom je oddychový formát, takže aj keď sa v deji možno niekedy kvôli skákaniu v čase stratíte, seriál ako-taký si veľmi rýchlo obľúbite.

To, čo seriál robí pozerateľným dielom je nepochybne aj vydarený soundtrack. Skladby výstavbu jednotlivých scén doslova podčiarkujú a dopĺňajú a možno aj vďaka tomu si rozšírite hudobné obzory. Tvorcovia si dali veľký pozor na to, aby hudbu v jednotlivých érach života dvoch priateliek namiešali dobre. Staršie ročníky tak možno pri sledovaní naprieč desiatimi epizódami chytí aj určitá nostalgia.

Kritici a diváci sa v názoroch rozišli

Firefly Lane neurazí ani nenadchne, na čom sa zhodli aj diváci na filmových weboch, kde sa podelili so svojimi dojmami po dosledovaní prvej série. Nejde o špičkový seriál (na to sú tu teraz iné streamovacie platformy a Netflix chce, aby si jeho predplatitelia oddýchli predtým, ako im napumpuje premakanejšie novinky neskôr počas roka), pokiaľ však potrebujete zabiť nudu a vyplniť čas, dajte mu šancu. Nenechajte sa však odradiť komentármi na filmových portáloch – názory sú opäť najmä dva: buď vás seriál pohltí a vy ho dáte za jeden večer, alebo vás sklame a prestanete zhruba v polovici.

Česko-slovenskí diváci mu (zatiaľ) udelili hodnotenie 73 %, 7,7 boda z možných 10 získal od užívateľov na IMDb, no a na Rotten Tomates ho diváci ocenili rovnako, ako tunajší diváci, teda 73 %.

O tom, že predplatitelia Netflixu sú na čoraz častejšie v médiách skloňovanú novinku zvedaví, svedčí aj umiestnenie na popredných miestach medzi najsledovanejšími titulmi na streamovacej službe. Firefly Lane je najobľúbenejším seriálom medzi slovenskými predplatiteľmi aj v ostatných kútoch sveta. Treba teda viac presviedčania?