Menej známe, no kvalitné: 10 filmov a seriálov nominovaných na Zlatý glóbus, ktoré musíte vidieť

Mesiac po začiatku nového roka sa začínajú na filmových weboch objavovať predikcie adeptov na zisk Oscara či Zlatého glóbusu. Už býva zvykom, že práve Glóbusy sa filmovým a televíznym dielam objavujú ako prvé a po nedávnom zverejnení nominovaných už mnohí začínajú tipovať svojich favoritov na zisk prestížneho ocenenia.

Zlaté glóbusy sa rozdajú zrejme v inak organizovanom ceremoniáli, než tomu bolo po minulé roky. Aj napriek tomu však rozhodne pôjde o udalosť, ktorú budú sledovať milióny divákov po celom svete.

Aj tento rok je zoznam nominovaných mimoriadne pestrý a plný známych aj menej známych diel, ktoré v prevažnej väčšine uviedli aj tunajšie streamovacie platformy. A práve na tie menej známe seriály, minisérie a filmy sme sa rozhodli pozrieť v tomto článku.

Vybrali sme 10 tých diel, ktoré možno vašej pozornosti unikli, pretože sa o nich u nás veľa nepísalo, no rozhodne stoja za zhliadnutie. Ich poradie v článku zodpovedá ich hodnoteniu na základe bodovania užívateľov webu ČSFD (hodnotenie uvádzame v zátvorke pri názve filmu/seriálu). Ktoré filmy a seriály by ste teda rozhodne mali vidieť?

The Father

Náš výber začíname ešte stále čerstvou britskou drámou, v ktorej si hlavnú úlohu zahral Anthony Hopkins. V novinke, ktorá si celosvetovú premiéru odbila len nedávno na filmovom festivale Sundance, Hopkins stvárňuje postavu 80-ročného otca, ktorého celého pohlcuje narastajúca demencia.

Vzhľadom na jeho zdravotný stav sa k nemu domov nasťahuje dcéra (hrá ju Olivia Coleman), ktorá sa mu snaží nájsť vhodného opatrovateľa. Nie je to však jednoduché, pretože si začína uvedomovať, že jej otec postupne stráca všetky spomienky nielen na svoj život, ale aj všetkých, ktorých kedysi miloval, vrátane nej samotnej.

Snímku tvorcovia plánujú uviesť aj vo vybraných britských kinách v marci tohto roku. Po premiére na Sundance novinka The Father zožala nemalý úspech u kritikov i divákov, čoho výsledkom sú aj celkovo 4 nominácie na Zlatý glóbus. Získať môže ocenenie za Najlepší film – drámu, Najlepšieho herca v hlavnej úlohe (Hopkins), Najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe (Coleman) a aj Najlepší scenár.

Mank (67 %)

Po šesťročnej filmárskej odmlke sa svojim fanúšikom i Hollywoodu pripomenul aj jeden z najuznávanejších režisérov súčasnosti – David Fincher. Ten na sklonku minulého roka na streamovacej službe Netflix uviedol svoj najnovší počin s názvom Mank.

Hollywood 30. rokov vyzerá úplne inak, keď sa naň pozeráte očami sarkastického scenáristu a alkoholika H. J. Mankiewicza. Ten práve v tomto období dokončuje svoj (dnes už) kultový film Občan Kane (Citizen Kane).

Životopisná a hviezdne obsadená dráma vyvolala rozporuplné reakcie – tunajší diváci ho na základe hodnotení na ČSFD prijali pomerne vlažne, iné to je ale u svetových kritikov. Tento film si môže odniesť až celkovo 6 Zlatých glóbusov. Nominovaný je na Najlepší film – drámu, Najlepšieho herca v hlavnej úlohe (Gary Oldman), Najlepší réžiu, Najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe (Amanda Seyfried), Najlepší scenár aj Najlepšiu hudbu.

Krajina Nomádov (Nomadland) (71 %)

Aj tento film už stihol obehnúť niekoľko festivalov a jeho diváci sú s výsledkom adaptácie knižnej predlohy mimoriadne spokojní.

Neokázalá dráma je citlivo vystavaná okolo postavy 60-ročnej vdovy Fern (hrá jú Frances McDormand), ktorá nachádza životnú silu v cestovaní naprieč Amerikou vo svojej obytnej bielej dodávke. Na cestách sa stretáva s inými a rovnako nadšenými vášnivými cestovateľmi, ktorí sú novodobými „kočovníkmi“.

Veľmi príjemný road movie získal celkovo štyri nominácie – za Najlepší film – drámu, Najlepšiu herečku v dráme, Najlepšiu réžiu i Najlepší scenár. Režisérkou tejto snímky je talentovaná čínska režisérska, scenáristka, producentka a strihačka Chloé Zhao, ktorá tento rok uvedie aj svoj prvý veľkorozpočotový film – očakávanú marvelovku Eternals.

Nádejná mladá žena (Promising Young Woman) (73 %)

Rovnako v štyroch kategóriách môže uspieť aj dráma herečky Emerald Fennel (The Crown, Call the Midwife), pre ktorú ide o druhý režisérsky projekt kariéry.

Nádejná mladá žena je v tomto filme postava Cassie (hrá ju Carey Mulligan). Tá mala celý život – prakticky bez starostí – pred sebou, pokým sa všetko za záhadných okolností nezmenilo. Zdá sa, že v jej živote už nič nie je také, ako sa zdá. Je však až zvláštne múdra, provokatívne prefíkaná a po nociach navyše žije svoj tajný, druhý život. Nečakané stretnutie jej však ponúkne napraviť krivdy minulosti a Cassie sa rozhodne túto ponuku prijať.

Promising Young Woman je nominovaný v kategóriách Najlepší film – dráma, Najlepšia herečka v dráme, Najlepšia réžia a Najlepší scenár.

Krúdovci: Nový vek (The Croods: A New Age) (74 %)

Tento rok v marci by malo do kín na Slovensku i v susednom Česku doraziť pokračovanie animáku Krúdovci. Kvôli pretrvávajúcej pandémii a pomerne zložitej situácii však možno počítať s tým, že do kina sa na tento film zrejme tak skoro nedostaneme. Krúdovci: Nový vek však podľa zahraničných divákov i kritikov skutočne stoja za to a rovnako tak aj podľa hodnotení tunajších užívateľov ČSFD, ktorí už mali možnosť snímku vidieť.

V tomto pokračovaní sa opäť stretávame s tak trochu zaostalou rodinkou Krúdovcov, ktorá sa tentokrát dostáva do problémov kvôli stretnutiu s inou, trošku vyspelejšou rodinou, ktorá im ukáže, že žiť sa dá aj inak, ako len v jaskyni.

Krúdovci: Nový vek boli nominovaní na Zlatý glóbus len v jednej kategórii, a to Najlepší animovaný film.

Veľká (The Great) (78 %)

Streamovacia služba Netflix aktuálne doslova láme rekordy sledovanosti kvázi historickou novinkou Bridgerton. O niečo skôr ale na trhu bol britský projekt s názvom Veľká (The Great), ktorý rozpráva nezvyčajným spôsobom príbeh slávnej ruskej panovníčky Kataríny Veľkej.

Prvá séria historicky podmanivého príbehu od scenáristu filmu Favoritka (The Favourite) – Tonyho McNamaru, zobrazuje outsiderku Katarínu, z ktorej sa časom stane najdlhšie vládnuca žena Ruska.

Fiktívny a miestami nesmierne zábavný príbeh o idealistickej, romantickej mladej dievčine, ktorá prichádza do Ruska uzavrieť dohodnuté manželstvo s náladovým cárom Petrom, rozpútal za hranicami skutočný ošiaľ. Môže za to najmä štýl, akým je táto historická dramedy poňatá. Katarína totiž verí, že v manželstve ju čaká celkom nový a lepší život v prosperujúcej krajine, namiesto toho sa však ocitne v nebezpečnom, spustnutom a zaostalom svete, ktorý sa rozhodne zmeniť. Jediné, čo preto musí urobiť, je zabiť svojho manžela, premôcť cirkev, usmerniť armádu a získať celý kráľovský dvor na svoju stranu.

Veľká môže získať tri Zlaté glóbusy, nominovaná je v kategóriách Najlepší TV seriál – komédia/muzikál, Najlepšia herečka v komediálnom seriáli (Elle Fanning) a Najlepší herec v komediálnom seriáli (Nicholas Hoult). Celú prvú sériu nájdete na streamovacej službe HBO GO.

Mrs. America (82 %)

Rovnako na HBO GO nájdete aj ďalšiu skvelo hodnotenú minisériu, tentokrát v hlavnej úlohe s Cate Blanchett.

Táto 9-dielna dráma rozpráva skutočný a nemálo inšpiratívny príbeh kráľovnej krásy Phyllis Schlaflyovej, ktorá bola konzervatívnou aktivistkou a bojovala za práva žien. Mrs. America zobrazuje formovanie feministického hnutia na čele s Phyllis, ktoré bojovalo za schválenie dodatku k Ústave Spojených štátov amerických o rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami.

Aj napriek pozitívnym ohlasom sa Mrs. America, pôvodne z tvorcovskej dielne streamovacej služby Hulu, dočkala len jednej, no za to skutočne zaslúženej nominácie na Zlatý glóbus. Ocenenie si môže prevziať Cate Blanchett za Najlepšiu herečku v minisérii/TV filme.

Hamilton (86 %)

Práve Zlaté glóbusy sú ocenením, ktoré si vo veľkej miere všíma aj muzikálové počiny. A obzvlášť pri novinke Hamilton sa hovorí ako o možnom víťazovi v tejto kategórii.

Hamilton je príbehom neobvyklého Otca zakladateľa, ktorý je odhodlaný sa stoj, čo stoj zapísať do histórie svojho národa, ktorý je rovnako ako on hladný a ambiciózny. Aký bol život Alexandera Hamiltona – pravičiara, rebela, vojnového hrdinu a spasiteľa americkej ekonomiky? To je to, čo predstavuje muzikál z dielne streamovacej služby Disney+.

Snímka je nominovaná v dvoch kategóriách – Najlepší film – muzikál/komédia a Najlepší herec v hlavnej úlohe komédie alebo muzikálu (Lin-Manuel Miranda).

Ted Lasso (86 %)

Sprostý a nesmierne vtipný – tak by sa dal v krátkosti opísať jeden z najlepších seriálov minulého roka podľa viacerých prestížnych filmových webov. Napokon si to myslí aj porota, ktorá tento seriál z dielne streamingovej platformy Apple TV+ nominovala v dvoch kategóriách (Najlepší televízny seriál – komédia/muzikál a Najlepší herec v seriáli – komédia/muzikál).

Hlavným hrdinom tohto seriálu je Ted Lasso (hrá ho Jason Sudeikis), tréner amerického futbalu, ktorého povolali do Anglicka, aby manažoval tunajší futbalový tím. Stalo sa tak však aj napriek tomu, že samotný Ted s týmto športom nemá absolútne žiadne skúsenosti. Dokáže teda predviesť svoje schopnosti, aj keď je obklopený cynickými hráčmi a navyše v meste plnom skeptických fanúšikov?

Vlkochodci (Wolfwalkers) (86 %)

Posledným filmom, ktorý vám pred udeľovaním Zlatých glóbusov dávame do pozornosti, je pútavý írsky animák z dielne streamovacej služby Apple TV+, ktorý má na ČSFD pomerne vysoké hodnotenia.

V centre príbehu stojí mladá zaúčajúca sa lovkyňa, ktorá sa s otcom vydáva do Írska, aby tu pomohla s vykynožením poslednej vlčej svorky. Všetko sa ale zmení v momente, keď sa spriatelí so slobodomyseľnou dievčinou zo záhadného kmeňa, o ktorom sa hovorí, že sa v noci premieňa na vlčiu svorku.

Wolfwalkers môže získať ocenenie Zlatý glóbus v kategórii Najlepší animovaný film.