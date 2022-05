Slováci odmietajú bojovať za svoju vlasť. V prípade vojny by zbraň do ruky zobralo len 13% z nich

Agentúra Focus vykonala pre Televíziu Markíza a reláciu Na telo zaujímavý prieskum na vzorke 1007 respondentov. Ten sa Slovákov pýtal, ako by reagovali v prípade vojenského konfliktu na našom území.

32 % obyvateľov našej krajiny by v tejto situácii zvolilo okamžitý odchod zo Slovenska a 48 % by síce zostalo, ale odmietalo by bojovať. Iba 13 percent opýtaných potvrdilo, že by boli ochotní so zbraňou v ruke chrániť svoj domov. 7 percent opýtaných sa k tejto problematike nevedelo vyjadriť.

Zaujímavé výsledky

Čo sa týka jednotlivých pohlaví, zbraň do ruky by zobrali 3 percentá žien a 23 percent mužov. Až 54 % príslušníčok nežného pohlavia by však zostalo v krajine, 36 % by zvolilo okamžitý útek.

Zaujímavý je pohľad na voličov jednotlivých politických strán. Až 52 percent voličov Progresívneho Slovenska by utieklo do bezpečia, čo je jednoznačne najväčšie číslo naprieč celým politickým spektrom. Na opačnom konci tejto štatistiky sú naopak voliči Smeru. Najviac ochotní bojovať by boli jednoznačne priaznivci Republiky, najmenej zas voliči Hlasu.

Je možno škoda, že do prieskumu neboli započítaní voliči ĽSNS, no s najväčšou pravdepodobnosťou by sa u nich dali očakávať podobné cifry, ako je tomu pri Republike.