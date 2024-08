Slováci môžu prísť o tisícky eur a možno o tom ani nevedia: Vláda uvažuje o znížení tohto príspevku

Ďalším znižovaní príspevkov do druhého piliera môžu sporitelia prísť o sumy od 900 až do 3 600 eur. Odborník na dane a odvody Jozef Mihál poukázal na novú informáciu z ministerstva financií, že vládna koalícia uvažuje o ďalšom znížení príspevkov do druhého dôchodkového piliera na 3 % vymeriavacieho základu sporiteľa.

V prípade, že by pôvodná sadzba 5,75 % budúci rok klesla na 3 %, sporiteľom s minimálnou mzdou (750 eur) by sa do druhého dôchodkového piliera pripísal príspevok nižší o 247,50 eur za rok. Sporitelia, ktorí zarábajú 3 tisíc eur mesačne, si každý ročne nasporia o 540 eur menej.

Tisíce eur pre štát

V súčasnosti, kedy je sadzba odvodov do druhého dôchodkového piliera na úrovni 4 %, sporitelia s minimálnou mzdou prídu ročne o 135 eur, tí so zárobkom 3 tisíc eur stratia 540 eur. Na základe výpočtov od odborníka Mihála vieme, že v prípade 3-percentného odvodu do druhého piliera by sporitelia s minimálnou mzdou v rokoch 2024 až 2027 prišli dokopy o 900 eur.

Slováci, ktorí mesačne zarábajú hrubú mzdu vo výške 1 500 eur, stratia počas najblbších 4 rokov spolu 2 100 eur. Každý sporiteľ zarábajúci 3 tisíc eur mesačne, si do konca roka 2027 nasporí o 3 600 eur menej.