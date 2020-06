Slováci môžu na Facebooku vybrať názov nového bratislavského mosta. V hre je opäť aj Chuck Norris

Bratislava by mohla mať už budúci rok v poradí šiesty most cez Dunaj. Nakoľko most ešte nemá žiadny názov, minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal chce, aby meno vybrali občania. Na Slovensku s podobným postupom už máme skúsenosti, vyvolávajú však zmiešané reakcie.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vyzval na sociálnej sieti Facebook verejnosť, aby vybrala meno pre v poradí šiesty bratislavský most, ktorý bude súčasťou obchvatu D4. Most „prepája dve veľké časti Dunajského súmostia – hlavný most a východné predmostie na rozostavanom úseku diaľnice Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever,“ napísal minister vo svojom príspevku. Most by mal byť dokončený budúci rok, už teraz sa však Slováci môžu podieľať na jeho pomenovaní.

Doležal vo svojom príspevku vyzval ľudí, aby navrhli, ako by sa nový bratislavský most mohol nazývať. Verejnosť má svoje návrhy písať do komentárov priamo pod príspevok, desať návrhov s najvyšším počtom lajkov rezort zohľadní v užšom výbere, z ktorého sa nakoniec zvolí finálny názov. Návrhy a „hlasovanie“ pomocou interakcií na Facebooku bude prebiehať do 15. júla.

V hre opäť aj Most Chucka Norrisa

V komentároch pod príspevkom sa už niekoľko návrhov ľudí nachádza. Medzi návrhmi možno nájsť napríklad Trianonský most ako pripomienku 100. výročia podpisu zmluvy v Trianone. Ľudia navrhujú aj Žitný most, Kopáčsky most po neďalekej prírodnej rezervácii, Most Milana Rastislava Štefánika (onedlho si pripomíname 140. výročie jeho narodenia), Gabčíkov most, Most Európy či Lužný most.

Na Slovensku pritom nejde o prvú podobnú výzvu. Pamätný je rok 2012, kedy mohli Slováci hlasovať o pomenovaní (v tom čase nového) cyklomosta medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskym Schlosshofom. Verejnosť vtedy odovzdala najväčší počet hlasov návrhu, podľa ktorého by sa dnes most nazýval Most Chucka Norrisa. S názvom našťastie nesúhlasila rakúska strana a tak cyklomost dostal pomenovanie Most Slobody. V komentároch pod aktuálnym príspevkom sa mimochodom návrh s pomenovaním mosta po Chuckovi Norrisovi nachádza opäť. A znovu má veľký úspech.