Slováci by sa mali pripraviť, že zrejme budú platiť viac. Minister zvažuje, že zruší kompenzáciu cien energií

Slovensko má zmrazené ceny energií. O takzvané zastropovanie cien sa postarala ešte vláda Igora Matoviča a nový premiér Robert Fico sa rozhodol na tom nič nemeniť. A kým vyššie ceny ešte počas tohto roka nehrozia, môže sa stať, že príde zmena.

Ako informujú TV Noviny, ceny energií už nie sú také extrémne vysoké a padajú nadol. A keďže sa vracajú do starých koľají, šéf ministerstva financií Ladislav Kamenický zvažuje, že zastropovanie ukončí. V hre je podľa Petra Pellegriniho adresná pomoc, uviedol to v predvolebnej debate na TV Markíza.

Zatiaľ nepredstavili riešenie

Podľa Kamenického sme jedna z mála krajín a, možno aj jediná, v rámci Európskej únie, ktorá ešte stále kompenzuje energie. V prípade, ak by sa zmrazenie cien skončilo, pripúšťa, že nás môže prekvapiť mierne zvyšovanie.

Energetický analytik Radovan Potočár však upozorňuje na to, že aktuálny model, podľa ktorého fungujeme, nie je pre štát dlhodobo udržateľný, pretože je veľmi nákladný. Ako uvádza energie-portal, priame výdavky štátu spojené so zastropovaním cien energií v roku 2023 prevýšili dve miliardy.

Stále však treba mať na zreteli, že pre mnohé domácnosti je už aj so zmrazenými cenami energií ich rozpočet veľmi oklieštený.

Vláda by preto mala prísť s adresnou pomocou. Tá by nahradila celoplošné dotácie, zatiaľ však nie je jasné, podľa čoho by sa určovalo, kto na pomoc má nárok a kto nie. Definitívnu podobu boja proti zdražovaniu v oblasti energií by mala koalícia predstaviť v decembri