Slová Nely Pociskovej o jej minulosti mnohých šokujú. V úprimnej spovedi povedala niečo, čo nikto nečakal

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý bol 10. októbra, často šíria osvetu o psychickej pohode aj známe osobnosti. Aj Nela Pocisková by vedela o tom rozprávať z vlastnej skúsenosti, o čom svedčí jej najnovší príspevok na sociálnej sieti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Manželka herca Filipa Tůmu si užíva spev, ku ktorému sa naplno vrátila, a taktiež svojho syna Hektora a dcérku Lianku. Obaja sa obracajú, ako sa len dá. Pracovné povinnosti a starostlivosť o deti im občas dávajú poriadne zabrať, ako nedávno priznal herec, takže tretí potomok je zatiaľ v nedohľadne. Tentoraz prichádza s vyjadrením Nela Pocisková, ktorá to na začiatku nemala jednoduché.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Nie je to tak, ako to vyzerá

Všetci vidia len tú pozlátku navonok, no málokto vie, čo za tým skutočne je. To naznačila talentovaná speváčka a herečka na Instagrame svojou dojímavou spoveďou, pri ktorej mnohí ostanú v nemom úžase. Nela je známa z televíznych obrazoviek a časopisov ako vždy usmiata žena, ktorá na prvý pohľad vyzerá tak, ako keby ju nič netrápilo. Napokon, má našliapnuté na úspešnú spevácku kariéru, televízie sa o ňu bijú v rôznych televíznych projektoch a doma si užíva dcérku a syna.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela



Znie to ideálne, no kedysi bola iná situácia. „Nie všetko je tak, ako to vyzerá na sociálnych sieťach, v novinách, alebo v tv, keď som mala 14, musela som dospieť, nemala som veľmi vlastný názor a ostala stratená vo veľkom svete povrchného ,,úspechu”, priznala Nela svoje pocity, keď sa ešte len zoznamovala so svetom šoubiznisu.

Našla cestu späť k sebe