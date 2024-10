Slnečné počasie dnes pokračuje, no čoskoro príde nepríjemná zmena: Pozor si treba dávať v týchto okresoch

Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno, dopoludnia ojedinele nízka oblačnosť alebo sa môže tvoriť hmla. Pekné počasie zo včera tak bude pokračovať. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude 13 až 18 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 12 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý až mierny, prevažne južný vietor. Meteorológovia však na viacerých miestach vydali prvý stupeň výstrahy pred rannými hmlami, a to takmer na celom strednom a východnom Slovensku, okrem najvýchodnejších okresov pri hraniciach s Ukrajinou.

V stredu príde zmena

Dnes teda bude pekne a príjemne, no už zajtra nastane zmena. Počasie u nás ovplyvní tlaková výš a mierne aj studený front, čo spôsobí viac oblačnosti, no denné teploty by mali zostať podobné, informuje iMeteo. V noci však bude paradoxne teplejšie a mrazy sa vo štvrtok ráno očakávajú už iba v údoliach. Slnečné počasie sa opäť vráti vo štvrtok, s teplotami do 18 stupňov Celzia.