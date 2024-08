Sliz z mora sa lepí na telo ako lepidlo: Česi dali za dovolenku v Chorvátsku cez 3-tisíc eur, zostali im iba oči pre plač

Keď vyrážame na dovolenku k moru, máme poväčšine niekoľko základných požiadaviek, ktoré chceme, aby spĺňala. Dobré slnečné počasie, pekné pláže a čistú vodu, pretože asi nikomu sa nechce kúpať v zakalenom mori, kde sa na telo lepia nečistoty. Na problém tohto rázu narazil na svojej dovolenke v Chorvátsku istý pán Ivo, ktorý opísal svoju negatívnu skúsenosť pre český portál TN.cz.

Pán Ivo sa rozhodol stráviť tohtoročnú letnú dovolenku na Istrii, kam sa vydáva aj množstvo Slovákov. No čakalo tu na neho nepríjemné prekvapenie v podobe mora plného rias a slizu, spomína český web. Je to natoľko nepríjemné, že jediné, čo mu zostáva na rodinnej dovolenke, za ktorú zaplatili v prepočte takmer 3200 eur, je kúpať sa v bazéne. No aj tam narazil na komplikácie.

Sliz pod hladinou

„Väčšina Istrie na západnej strane je zarastená riasami aj na šírom mori, kde síce sliz nie je na hladine, ale pod ňou,“ opísal situáciu s morom pán Ivo. A nejde len o estetickú „vadu“. Podľa jeho slov, keď človek vyjde z tejto vody, je pokrytý mazľavým slizom, ktorý má po zaschnutí efekt ako lepidlo.

Keď sa chce okúpať aspoň v bazéne, musí riešiť ďalšie nepríjemnosti. Ako je známe, dovolenkári si radi obsadzujú ležadlá už skoro ráno, a potom je bazén aj tak plný ľudí. Jednoducho, zážitku kúpania sa v mori sa to nevyrovná.

O situácii na Istrii sa už hovorilo

Ešte v júli o tejto situácii na Istrii informoval aj portál essanews s odvolaním na chorvátsky web 24sata.hr. Spomínal, že aj keď sú pláže na Istrii plné, do vody vojsť na neodváži každý.

Sliz a pena sa totiž ľuďom zachytávajú aj na plavky a idú len ťažko dolu. Pán Ivo spomenul, že problém môžu mať muži s ochlpením.

Výskyt tohto javu súvisí napríklad aj s vyššou teplotou morskej vody, a teda samotným globálnym otepľovaním, čo nie je dobrá správa pre budúcnosť.