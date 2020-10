Sledovali ich 3 roky. Filmárom sa prvýkrát v histórii podarilo natočiť párenie pánd v divočine

Množstvo sa ich nachádza v zariadeniach, kde sa o nich starajú opatrovatelia. O to fascinujúcejšie je vidieť pandy v divočine. Filmárom sa v súčasnosti prvýkrát podarilo nahrať na záznam, ako sa pandy vo voľnej prírode pária.

Filmári sledovali pandy v divočine tri roky

Pandy patria medzi tie najroztomilejšie zvieratá na svete. Vedeli ste však, že dokážu byť aj poriadne nebezpečné? Filmári Yuanqi Wu a Jacky Poon strávili pozorovaním pánd vo voľnej prírode v čínskom pohorí Qinling tri roky, až napokon zažili situáciu, v ktorej sa pandám neradno pliesť pod nohy. Ako informuje portál Live Science, filmái nahrali na záznam párenie pandy veľkej. Dvaja samci po sebe zúrivo vrčia, kým samica vyčkáva usadená medzi konármi stromov.

Zábery sú o to zaujímavejšie, že v zariadeniach, kde sa o pandy stará množstvo zamestnancov, samce medzi sebou nemusia súperiť, aby si samicu získali. Ako informuje portál PBS, filmárom sa trpezlivosť skutočne vyplatila. Podarilo sa im získať množstvo fascinujúcich záberov, ktoré následne spracovali do filmu s názvom Pandas: Born to be Wild. Vo filme si diváci napríklad môžu pozrieť aj to, ako sa mláďa pandy učí, ako v divočine prežiť. Film sa na svetlo sveta dostane už 21. októbra.

Pandy sú za bežných okolností samotárske

Filmári poukazujú na to, že aj keď sa v zajatí pandy správajú roztomilo a sú komické, vo voľnej prírody by ste ich vystískať určite nechceli. Dospelý samec pandy môže vážiť aj 136 kilogramov a na výšku môže merať aj dva metre, ak sa postaví na zadné nohy. Navyše, pandy sú teritoriálne zvieratá a svoje územie si chránia. Podľa portálu WWF sa samec a samica do kontaktu dostávajú len za účelom párenia, a to v období medzi marcom a májom.

Ako je možné vidieť na záberoch, v tomto prípade došlo ku stretu mladšieho a staršieho samca. Samce svoju samicu hľadajú a prenasledujú niekedy aj celé týždne, pričom postupom času sú súboje čoraz intenzívnejšie. Súčasťou filmu je aj príbeh samice, ktorá podstúpila umelé oplodnenie v špeciálnom výbehu vo Wolong Panda Center.

Pandy, ktoré sa narodia v zajatí, zvyčajne žijú s niekoľkými ďalšími jedincami a prichádzajú do kontaktu s ľuďmi, vďaka čomu sú priateľskejšie. Aby ošetrovatelia pripravili mláďa na život v divočine, prvé tri roky svojho života prežíva len so svojou matkou a minimalizuje sa aj kontakt s ľuďmi. Ak ošetrovateľ potrebuje skontrolovať zdravotný stav pandy, oblečie sa do pandieho prevleku a postrieka sa pandím močom, aby zakryl svoj pach.