Slávnosť trvala niekoľko hodín. V New Yorku sa symbolicky hromadne zosobášilo päť stovák párov

Približne 500 párov sa v nedeľu symbolicky hromadne zosobášilo v New Yorku. Pôvodné svadobné plány viacerých z nich boli totiž v nedávnej minulosti zrušené či obmedzené pre koronavírusovú pandémiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu podvečer v priestoroch Lincolnovho centra v New Yorku. Išlo o „špeciálny deň pre mladomanželov, ktorých svadby boli zrušené alebo obmedzené“, a pre ľudí, ktorí chceli opätovne potvrdiť záväzok voči svojmu partnerovi a mestu, píše Lincolnovo centrum na svojej webovej stránke. Slávnosť trvala niekoľko hodín a jej súčasťou bola aj hudba a tanec.

New York bol jedným z ohnísk pandémie koronavírusu v USA. V metropole s približne 8,8 milióna obyvateľov od začiatku pandémie potvrdili viac než 2,62 milióna prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2 a vyše 40.800 súvisiacich úmrtí, píše na svojej webovej stránke denník The New York Times.

Počas vlaňajšieho decembra a prvých týždňov roka 2022 hlásili v meste v niektoré dni viac než 40.000 nových prípadov.