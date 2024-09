Skvelý pomocník, ktorý často dokáže „zázraky“ a šetrí čas: Ako umelá inteligencia ovplyvňuje prácu redaktora?

Doba sa posúva ďalej a tým sa mení aj naša práca. Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, aj v prípade novinárskej a redaktorskej činnosti sa v poslednom období toho deje skutočne veľa. Umelá inteligencia sa dostáva do našich každodenných životov a pri bežnej redaktorskej práci sa stáva veľkým pomocníkom, ktorý šetrí čas a v konečnom dôsledku skvalitňuje výstupy a našu prácu.

Pred nejakým časom som sa v rámci redakcie dostal k azda najštýlovejšej novinke od Samsungu, k rozkladaciemu smartfónu, alebo ak chcete, tak ku skladaciemu tabletu Samsung Galaxy Z Fold6. Túto parádnu skladačku, aj spolu s bezdrôtovými slúchadlami Galaxy Buds3, som nejaký čas testoval, pričom ma hneď dostali funkcie označované ako Galaxy AI.

Návyková AI

Zariadenie Z Fold6 je ako stvorené pre novinára. V zloženom stave je smartfón kompaktný a dobre sa drží. Áno, je trochu hrubší, no zase nie je to nič, čo by malo výrazne prekážať. A navyše, jeho používanie v roztvorenom stave je doslova návykové a vždy mám chuť ho otvárať. Samozrejme, všetko sa dá vyriešiť aj na vonkajšom displeji, ten som ale využíval napríklad len na rýchle prečítanie správ, alebo odpísanie, ak som si chcel niečo dlhšie prezrieť, vždy som využíval veľký vnútorný displej.

Čo ale z nového Z Fold6 robí skutočného a veľkého pomocníka aj pri mojej práci, sú funkcie umelej inteligencie, ktorou je tento smartfón vybavený.

AI pomocníci pri písaní

Ako prvá ma zaujala, a veľmi rýchlo som si ju osvojil, AI funkcia nazvaná, asi aj príznačne vhodná pre redaktora, Spisovateľ. Telefón sám vytvára návrhy e-mailov alebo aj príspevkov na sociálne siete podľa zadaných kľúčových slov. Funkcia dokonca dokáže analyzovať štýl a tón doterajšej konverzácie, takže príspevok bude zodpovedať danému prostrediu.

Najčastejšie som Spisovateľa využíval pri e-mailoch či odpisovaní na správy kolegom. Stačilo naozaj zadať zopár kľúčových slov, zvoliť štýl a mal som hotový text, ktorý som mohol hneď poslať. Niekedy ho bolo síce potrebné trochu doladiť, no ak denne potrebujete napísať niekoľko e-mailov, a to v rôznych štýloch, tak vám vie parádne ušetriť čas.

Keď som sa kolegov následne spytoval na odoslané správy, ktoré boli napísané pomocou Spisovateľa, tak im ani nenapadlo, že som text nepísal ja.

Porovnanie správy pred použitím a po použití funckie Spisovateľ.

Potešila ma tiež možnosť nového AI asistenta v podobe aplikácie Google Gemini. Tú si jednoducho vyvolám jedným pohybom prsta a mám ho k dispozícii. Rád ho využívam pri práci namiesto klasického „googlenia“. Keďže sa často venujem vedeckým správam a niektoré vedecké výrazy či pojmy potrebujem dovysvetliť, stačí sa opýtať Gemini a dostanem odpoveď.

Nemusím pritom ani písať, stačí zapnúť mikrofón a jednoducho sa opýtať, čo je niekedy pohodlnejšie.

Jednoduchšie rozhovory

Častým problémom, keď redaktor robí rozhovor, môže byť aj jazyková bariéra. Aj na to ale v Samsungu mysleli a postarali sa o vychytávky, ktoré vedia byť v tomto mimoriadne užitočné. Jednou je Simultánny preklad hovorov v reálnom čase, pričom preklad prebieha priamo v telefóne a funguje pre 16 odlišných jazykov. Funguje pritom aj vo vybraných aplikáciách iných výrobcov. Trochu môže zamrzieť, že slovenčina (zatiaľ) nie je podporovaná.

Podobnou je tiež funkcia Tlmočník, ktorú môže novinár využiť pri rozhovore vykonávanom medzi štyrmi očami. Tu sa ukazuje veľká výhoda Z Fold6, a to že vďaka jedinečnému riešeniu s dvoma displejmi sa preklad zobrazí tak, že obaja — novinár aj respondent môžu rozhovor stále viesť tvárou v tvár a každému sa na displeji zariadenia zobrazuje jeho preklad. Ani tu nenájdeme slovenčinu. V tlmočníkovi je tiež možné si zvoliť klasickú funkciu prepisovania hovoreného textu a následného prečítania. Ja som si na obrázku nižšie zvolil anglický text a jeho prepis do slovenčine príbuznej poľštiny.

Ďalšie funkcie, ktoré sa hodia pre novinárov, sú napríklad Asistent pre prepisy, ktorý dokáže meniť hovorené slovo na písaný text, čo sa hodí pri nahranom rozhovore a Asistent pre poznámky, vďaka ktorému sa poznámky automaticky formátujú, ale aj opravujú chyby, či vytvárajú súhrny.

Mojou rozhodne obľúbenou funkciou je Circle to Search. Je jedno, či niečo zaujímavé uvidím na webovej stránke, alebo to vidím naživo, jednoducho podržím stredové tlačidlo a následne zakrúžkujem vybraný objekt. Okamžite sa spustí vyhľadávač a ja dostanem odpovede, ktoré hľadám či potrebujem. Viackrát som to použil aj naživo, a len som zapol fotoaparát, no namiesto odfotografovania som vyvolal Circle to Search a dostal som vysvetlenie k tomu, na čo sa pozerám. Pre redaktora mimoriadne cenná funkcia, ktorú som si osvojil nielen pri práci.

Čo sa mi taktiež vo veľkom páči a obľúbil som si, je funkcia Asistent pre fotografie. S nasnímanými fotografiami sa dá pekne dodatočne pracovať, ja som jednoznačne najviac využíval možnosť vymazania nechcených objektov. Poznáte to aj vy. Fotografujete nejaký objekt a ako naschvál sa tam stále nachádza človek alebo niečo, čo vám prekáža.

Vtedy stačí zapnúť Asistenta pre fotografie, označiť objekt a kliknúť na vymazanie. Potom už len necháte umelú inteligenciu dopočítať scénu. Túto možnosť som využil napríklad v článku o neporiadku po oslavách SNP, kde som vymazával okoloidúceho človeka na chodníku.

Pred úpravou a po úprave s vymazaním postavy na chodníku.

Asistent pre fotografie ale dokáže tiež presúvať vybrané objekty do iných fotografií, a tak vytvárať koláže, ktoré by inak nemali možnosť vzniknúť.

AI aj pre zábavu

Pre funkciu Asistenta pre kreslenie som síce priame využitie pre redaktora nenašiel, avšak mne pomáha pri práci aspoň na chvíľu vypnúť a trochu prebudiť umelecké sklony, a to aj napriek tomu, že moje kreslenie je na veľmi amatérskej úrovni. A práve tu Asistent pre kreslenie dokáže „zázraky“. Stačí nakresliť jednoduchý objekt, alebo jednoducho hocičo, čo vám napadne a potom nechať pracovať umelú inteligenciu.

Výsledok vás vie často milo prekvapiť a potešiť. Počas prestávky v práci som si napríklad nakreslil jednoduchého dinosaura, pričom som sa pri kresbe viackrát pomýlil, no nechal som to tak a chcel som vedieť, ako si s tým Galaxy AI poradí. A toto je výsledok. Samozrejme, variácií výsledku bolo oveľa viac s možnosťou ďalšieho generovania. Milé a zábavné.

AI nielen v smartfóne

V Samsungu to s umelou inteligenciou myslia vážne a využívajú ju aj v slúchadlách Galaxy Buds 3. Tá optimalizuje zvuk podľa tvaru ucha a spôsobu nosenia slúchadiel. V prípade verzie Pro sa dokonca prispôsobuje zvuk podľa okolia, napríklad, ak prechádza okolo siréna, či ak prechádzate okolo stavby. Vďaka tejto funkcii budete mať vždy čistý zvuk aj napriek ruchom okolia.

Skvelé je tiež hlasové ovládanie, vďaka čomu môžete pomocou príkazov prepínať skladby či nahrávanie 360 zvuku, pri ktorom sa pri nahrávaní videa sníma 3D zvuk pomocou slúchadiel a výsledné video vás následne pri prehrávaní vtiahne presne do momentu, kde ste video vytvorili.

Funkcie Galaxy AI ma úplne dostali a v tom najlepšom prekvapili. Aj vďaka nim sa ukazuje, akým cenným pomocníkom dokáže byť smartfón Samsung Galaxy Z Fold6 pre redaktora, ktorému šetrí čas a v konečnom dôsledku aj zlepšuje výstupy a jeho prácu.