Skupina Slovákov môže dane zaplatiť neskôr. Takto zistíte, či štát podá pomocnú ruku aj vám

Podnikanie na Slovensku pre začínajúce subjekty nie je jednoduché, o čom sa už mnohí presvedčili. Drvivá väčšina začínajúcich podnikateľov totiž končí v strate, čo je prirodzené, pretože prvé tri roky bývajú pre biznis vždy najťažšie. Pochopiteľne, štát ale chce podnikateľov, a preto im v čase podávania daňových priznaní podáva pomocnú ruku. Takíto podnikatelia totiž môžu zaplatiť daň neskôr.

Tí podnikatelia, ktorí na konci ročného zúčtovacieho obdobia nedosiahnu zisk, ale stratu, nemusia hneď hádzať flintu do žita, ako sa zvykne hovoriť. Zrušenie podnikania, splatenie dlžôb a zmena zamestnania nemusí byť totiž jediným riešením, keďže štát vám v tomto prípade dokáže pomôcť, píše na svojom webe denník Hospodárske noviny. Daňová strata sa dá totiž odpísať a zaplatiť neskôr, no má to svoje pravidlá.

Predĺžilo sa obdobie

Odpočet daňovej straty v posledných rokoch prešiel viacerými zmenami. Dobrou správou je, že pravidlá sa zmiernili. Prvýkrát bolo možné uplatniť ich pri podaní daňového priznania za rok 2021.

Najväčšou a najvýraznejšou zmenou bolo predĺženie obdobia na uplatnenie odpočtu daňovej straty, a to až na 5 rokov, a tiež bolo zrušené obmedzenie týkajúce sa rovnomernosti. Pôvodne si tak podnikateľ alebo mikrodaňovník mohol daňovú stratu odpočítať rovnomerne počas 4 za sebou idúcich zdaňovacích období, cituje denník expertov Finančnej správy. Možné je to ale len v prípade, že v nasledujúcich rokoch podnikateľ vykáže zisk.

Len pre určitú skupinu podnikateľov

Po novom si môže podnikateľ odpočet daňovej straty uplatniť tak, že za rok 2019 to môže byť len štvrtina z nich, za roky 2020, 2021 a 2022 to už môže byť ľubovoľná výška, no len do výšky 50 % základu dane. Daňovú stratu si môžu uplatniť len právnické a fyzické osoby, ktoré majú príjem len z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a neuplatňujú si paušálne výdavky.

Čo sa týka mikrodaňovníkov, tak tí si môžu daňové straty odpočítať rovnako ako väčší podnikatelia, a to až do výšky základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Dôležité je tiež ale uviesť, že mikrodaňovník musí spĺňať podmienky mikrodaňovníka, teda zarobí ročne do 49 790 eur. Od januára 2024 je mikrodaňovníkom podnikateľ, ktorý zarobí do 60-tisíc eur.